Buscan a un chico de 16 años por abusar de otra menor de edad en Campos del Río

La Benemérita busca a un menor de 16 años de edad por presuntamente violar a una niña de 15 en el municipio de Campos del Río, detallan fuentes próximas a la investigación.

La agresión sexual habría tenido lugar a principios del mes de mayo. Sin embargo, cuando ocurrió la víctima no se atrevió a denunciar y, de hecho, no contó nada. No ha sido hasta ahora cuando se decidió a relatar lo que le había pasado.

Según su testimonio, el chico la obligó a mantener relaciones sexuales, de las que ella nunca dio su consentimiento. La adolescente dice que no denunció antes porque le daba pánico contar lo sucedido a sus padres.

La víctima fue trasladada a un centro sanitario, para que el forense le practicase una exploración. Sin embargo, al haber pasado tanto tiempo desde lo sucedido, el médico no pudo sacar muestra alguna que acreditase la violación, según indicó el facultativo a la Benemérita.

Los investigadores se afanan ahora en localizar al presunto agresor, con el fin de tomarle declaración. Las diligencias serán llevadas a la Fiscalía de Menores.