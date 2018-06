Un desove con muchos mimos

La tortuga boba ('Caretta caretta') es una especie amenazada que no anida de forma habitual en el litoral mediterráneo peninsular. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado anidación en las playas de la Región. Ante su importancia, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente ha puesto en marcha la Red de Voluntariado de Tortugas Marinas en la Región. Esta campaña estará activa de junio a septiembre, y en ella colaboran ayuntamientos del litoral regional y asociaciones y organizaciones sociales y ecologistas, «con el objetivo común de concienciar a los bañistas sobre la vulnerabilidad de la tortuga boba y de dar pautas sobre cómo actuar en caso de que se detecte un intento de anidación».

Además, los voluntarios de esta iniciativa de la dirección general de Medio Natural realizarán recorridos a primera hora de la mañana, antes de la afluencia de bañistas, para tratar de localizar alguno de estos nidos. Estas batidas se realizarán de manera particular en aquellas zonas en las que se detectaron intentos de anidación de estas tortugas marinas durante el verano pasado, época de reproducción de esta especie, como las playas del Parque Regional de Calblanque y de La Manga del Mar Menor.

En los últimos años se ha producido un incremento de anidaciones de esta tortuga marina en las costas españolas, a pesar de que está incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza de Especies Amenazadas, así como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

La Región, de hecho, registró el pasado año la mitad de los 12 intentos de desove de esta especie en el litoral Mediterráneo, lo que supuso un crecimiento exponencial con respecto a los veranos de 2016 o 2015, cuando apenas se registraron sendos intentos de desove en las playas de Calblanque y La Manga.



Impulso en Mazarrón

La directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, presentó ayer esta red de voluntariado durante la celebración de la jornada divulgativa 'Detección y protección de anidación de tortugas marinas en la Región de Murcia', celebrada en Mazarrón y en la que colaboraron los ayuntamientos de esta localidad, así como los de Lorca y Águilas.

«La formación y la sensibilización son claves para que todos contribuyamos a la defensa de nuestro rico patrimonio natural. Por eso desarrollamos campañas como ésta, que ayudan a que los ciudadanos se conciencien sobre la importancia de implicarse de una manera activa en la promoción de la sostenibilidad y en la búsqueda de soluciones a los retos ambientales actuales», señaló Rosauro.

La formación tanto para los voluntarios como para los bañistas que observen un intento de anidación se centra en el protocolo de actuación en caso de detectar huellas, huevos u observar a una tortuga que acude a realizar el desove.

Para explicar este protocolo se ha creado el material divulgativo 'Caretta a la vista', que se distribuirá en puntos con alta afluencia de público como chiringuitos, bibliotecas, supermercados, centros de salud, farmacias o lugares frecuentados por pescadores. En él se recogen algunas indicaciones, como no intentar tocar a las tortugas, no hacer fotos con flash para no deslumbrarla, evitar ponerse en su campo de visión o evitar ruidos.



Avisar con urgencia al '112'

Rosauro subrayó que «lo más importante es la tranquilidad del animal, para conseguir que anide y asegurar que vuelva al mar, por lo que la prioridad es no realizar nada que pueda molestarla y, sobre todo, avisar de manera inmediata al 112 para que se hagan cargo los especialistas de Protección Civil, de asociaciones de la zona o, si es el caso, que intervengan los expertos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle».

Esta campaña cuenta con la colaboración de ayuntamientos costeros de la Región, como los de San Pedro del Pinatar, San Javier, Cartagena, Mazarrón, Lorca y Águilas, y con la participación activa de organizaciones sociales que trabajan habitualmente en el litoral regional, como la Asociación de Vecinos Cobaticas-La Jordana, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y la Asociación Calblanque. Todos unidos para salvar a la tortuga boba.