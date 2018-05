Un Pleno con mucha marcha

Desde el público se lanzaron frases como "fascistas" y "ahí están los catalanes" tras una trifulca por un logotipo.

«Fascistas» (en referencia al grupo del PP) y «ahí están los catalanes» (para Cambiar Las Torres) son algunas de las frases que se pudieron escuchar desde el público en el movido Pleno municipal que vivió Las Torres de Cotillas en la noche del lunes. Fue una sesión bronca con enfrentamientos e insultos constantes entre los concejales y en la que se metió el público asistente.

Los momentos de tensión entre los ediles del municipio se iniciaron al plantearse desde la oposición que el logo del cupón de la Once que representará a la localidad en septiembre está hecho con reminiscencias al Partido Popular. Algo que la alcaldesa de la localidad, Isabel María Zapata, negó a esta Redacción al destacar que «se trata de un logo que hicieron hace años los alumnos de los institutos y que nada tiene que ver con la política del Partido Popular».

Zapata asegura que todo empezó cuando les dio el turno de palabra a los ediles de PSOE y Cambiar Las Torres, «que empezaron a lanzar reproches hacia el Gobierno local», según se observa en un vídeo grabado desde el público y que se puede ver en la web de LA OPINIÓN.

Tras el jaleo organizado con gritos y en un ambiente crispado en que no se entendía a quién hablaba, Zapata expulsó a los ediles y conminó a la Policía Local a que los acompañasen. Los concejales se marcharon dedicando frases a la alcaldesa como «léase el reglamento».

La alcaldesa torreña explicó su decisión argumentando que «les di el turno de palabra, que no respetaron, y la situación se hizo insoportable. No vamos a permitir que los Plenos se llenen de gritos». Asimismo comentó que «tras la salida de los representantes del PSOE y Cambiar Las Torres, la sesión siguió con normalidad, ya que Ciudadanos y la edil no adscrita se quedaron».