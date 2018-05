'El paisano' pasa 48 horas con los vecinos de Calabardina

'El Paisano', el programa de Televisión Española en el que el actor Pablo Chiapella recorre pequeños pueblos de España, hace este viernes una parada en la Región de Murcia.

A partir de las 22:10 horas, un nuevo capítulo del programa mostrará cómo Pablo Chiapella, conocido por interpretar a Amador Rivas en la serie de televisión 'La que se Avecina', ha pasado 48 horas en Calabardina, una pedanía de Águilas, conociendo a sus vecinos y descubriendo este rincón costero.

"Un pueblecito bañado por el Mediterráneo en el que viven 749 personas". Así describe el actor a Calabardina en la promo que anuncia la emisión del programa.

En 'El Paisano', Pablo Chiapella se presenta como un albaceteño que gran parte de los veranos de su vida los ha pasado en Ayora, un pueblo de Valencia.

"Recuerdo que de pequeño me quería quedar a vivir en el pueblo, mis padres salían locos. Para mí el pueblo es un mundo sabio, auténtico pero sobre todo divertido. Ahora vivo en Madrid, pero el cuerpo me pide pueblo. Vosotros ya me conocéis, y ahora me toca a mí conoceros a vosotros", afirma el actor.

Él ya ha conocido Calabardina y el viernes lo podrán hacer los espectadores a las 22:10 horas en TVE.