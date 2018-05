Un jardín con taras

Más de 1.400 firmas se han registrado en el Ayuntamiento de Lorca pidiendo el arreglo del parque infantil ubicado en la Alameda de Cervantes, frente a la urbanización La Isla. Vecinos de la zona afirman que llevan alrededor de dos años solicitando las mejoras de las que carecen y que nadie les ha hecho caso. Entre las peticiones que han realizado figuran la eliminación del acceso al interior del parque, «dado que los niños con movilidad reducida no pueden acceder al mismo». De igual forma piden la colocación de columpios para estos niños, la eliminación de la arena que invade la zona y la instalación de suelo de caucho.

Denuncian que en el interior del citado parque se puede observar un agujero en el que más de una persona mayor ha caído. Los usuarios del parque desconocen al mismo tiempo, si algunos de los tubos que hay, tanto en el interior como en la superficie de las instalaciones, son portadores de corriente eléctrica. Otras de las quejas se refieren al escaso espacio distante entre el tobogán y la valla que acota el parque. Dicen que la puerta de acceso se rompe con facilidad lo que provoca el llanto de los niños cada vez que tropiezan con ella.

Los vecinos solicitan que se eliminen los adoquines que acotan el parque y que se coloque un cartel bien visible en el que se informe de las normas a seguir para su uso. Al mismo tiempo piden que el depósito de bolsas para recoger las heces de los animales, se ubique en otro lugar distinto, ya que los niños suelen coger las bolsitas haciendo mal uso de las mismas lo que supone, al mismo tiempo, mayor gasto para el Ayuntamiento.

Los vecinos solicitan que haya una separación suficiente entre los columpios y afirman que «el tobogán solo cuenta con una distancia hasta la valla de 1,30 metros, donde más de un niño tiene que colocar las manos para no golpearse». Denuncian al mismo tiempo la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento, así como de poca vigilancia por parte de la policía local a la hora de controlar el cartel que avisa de la sanción a los dueños de los animales que defequen donde no deben. Los vecinos afirman que desde urbanismo les informaron en su día que las instalaciones iban a mejorar aprovechando las obras de mejora que se están llevando a cabo en la Alameda de Cervantes. Dicen sentirse engañados porque según les han informado responsables de la citada obra que lleva varios meses ejecutándose, dicha mejora, no figura en el proyecto. Entre el 12 de abril y el 12 de mayo los vecinos han recogido un total de 1.427 firmas solicitando al equipo de Gobierno el arreglo inmediato del parque.

«Un compromiso en firme»

Por su parte el concejal de Parques y Jardines, Ángel Meca, explica a esta Redacción que las mejoras a realizar en el citado parque «nunca han estado previstas dentro del proyecto de remodelación de la Alameda de Cervantes cuyos trabajos se siguen ejecutando». No obstante, reconoce que se trata de un compromiso adquirido por el alcalde con los vecinos «que se va a cumplir». La financiación correrá con cargo al convenio de los 3 millones de euros que el Gobierno central tiene previsto aportar para obras en barrios y pedanías.