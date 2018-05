Los campos de Calasparra y Cieza se llenan de 'ojos' contra los robos

Las fuerzas de seguridad que operan en Cieza y Calasparra (Policía Local y Guardia Civil) ya han redoblado sus efectivos para combatir los robos de fruta. Los dos cuerpos van a reforzar sus plantillas para patrullar por las miles de hectáreas que actualmente se encuentran en plena producción de fruta de hueso.

El concejal de Agricultura de Cieza, Antonio Alberto Moya, se reunió con representantes de los agricultores y de los cuerpos de seguridad, quienes confirmaron que estos dispositivos especiales están dando muy buenos resultados desde hace ya más de una década. Un año más, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos el teléfono único para robos en el campo 968 018 080, operativo durante todo el año y al que pueden llamar cuando sospechen que se pueda estar produciendo en el campo.

María José Hernández, sargento jefe de la Policía Local de Cieza, dijo que ya el año pasado «los policías que quisieron trabajaron horas extras para estas labores de vigilancia, realizando un total de 41 servicios que dieron lugar a 190 puntos de controles estáticos, identificando tanto a los vehículos como las personas y el cargamento que llevaban». Además, y según Hernández, existe «una coordinación estrecha» con los miembros de la Guardia Civil, y recordó que, además de este teléfono único, seguirán funcionando los teléfonos habituales 062 y 091 para problemas de seguridad ciudadana.

Gabriel Galván, teniente del acuartelamiento de la Guardia Civil de Cieza, animó a todos los agricultores que sufran robos a que los denuncien, y anunció que en el cuartel «se va a agilizar el servicio de atención para que sea más rápida la presentación».

Asistieron también a la reunión los representantes del sector a través del presidente de Fecoam, Santiago Martínez; el máximo mandatario de Coag Cieza, José Joaquín Marín; y el secretario general de UPA, Antonio Moreno. Los tres coincidieron en dar las gracias a los políticos y a las fuerzas de seguridad por el esfuerzo que van a hacer y animaron a los agricultores «a que denuncien por pequeños que sean los robos, ya que si no lo hacen, se entiende que no hay robos y por lo tanto no hay refuerzos».