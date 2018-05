La Fiscalía abre diligencia por las negligencias en la urbanización Camposol

La Fiscalía de la Comunidad ha abierto diligencias para investigar las negligencias que hubo en el desarrollo urbanístico de la urbanización Camposol de Mazarrón, informa la Cadena Ser. La Asamblea Regional remitió las conclusiones elaboradas por los grupos parlamentarios tras la ponencia para analizar el desarrollo urbanístico de la urbanización a la Fiscalía. Así figura en las conclusiones y propuestas que redactaron los diputados regionales, según han informado tras aprobarse en comisión el dictamen, que irá a Pleno para aprobarse definitivamente.

Además de eso, el informe se remitió también al tribunal de Cuentas y a las administraciones afectadas, según ha informado el socialista Alfonso Martínez. El diputado del PSOE ha destacado que en las conclusiones figura que el Ayuntamiento de Mazarrón, la Comunidad y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) fueron "negligentes" en el desarrollo urbanístico de Camposol.

En ese sentido, continuó, plantean que las tres administraciones se sienten a hablar para buscar una solución al problema que afecta a unos 5.000 vecinos. "Las personas que hayan cometido negligencias tienen que asumir responsabilidades; ha habido daños patrimoniales", ha expuesto el socialista.

La diputada de Podemos, María Giménez recordó que la ponencia ha estado activa durante dos años en el que se ha realizado un "rtabajo intenso", apuntando al consenso que han conseguido para aprobar las conclusiones. Giménez expuso que piden "celeridad" para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. "Esperemos que los vecinos tengan un apoyo más y que la Fiscalía abra las actuaciones judiciales pertinentes", ha añadido.

El 'popular' Víctor Martínez Carrasco, por su parte, apuntó a la promotora como la "principal responsable" de lo ocurrido en la urbanización de Camposol. A su juicio, el dictamen "nace cojo", ya que la promotora no acudió a comparecer en comisión. "Es difícil que nosotros podamos determinar el nivel de responsabilidad de las partes", ha manifestado indicando que con la legislación actual es "muy difícil" que se vuelvan a repetir hechos de este tipo".

Ciudadanos aludió "a la clara responsabilidad del Ayuntamiento de Mazarrón, el Gobierno regional y el Gobierno Central, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la situación de la urbanización de Camposol, responsabilidad que en unos casos ha sido por acción y en otros por omisión".

Fernández recordó que existen 3.740 viviendas que no tienen licencia de primera ocupación, y muchas de ellas en los sectores B C D y F son ilegales. "Las calles están llenas de agujeros y no disponen de alumbrado público, y, además, más de 700 viviendas fueron construidas sin licencia de obras".