Cuatro bodegas copan los premios del certamen de vinos de Yecla

Ya se conocen los mejores vinos de la Denominación de Origen Protegida Yecla, de entre las 73 muestras que las seis bodegas inscritas presentaron al XI Certamen de Calidad San Isidro de Yecla.

Cuatro bodegas recibieron las máximas puntuaciones con vinos presentados a cada una de las seis modalidades. En vinos blancos añadas, Bodegas La Purísima obtuvo el oro y la plata por sus vinos Consentido 2017y Old Hands Ecológico 2017, respectivamente, mientras que Macabeo Chardonnay 2017, de Bodegas Castaño, logró el bronce. En la categoría de vinos rosados, el oro fue para 'La Más Bonita Rosado 2017', de Barahonda, y la plata para Castaño Monastrell Rosado 2017, de Castaño. El bronce también se lo llevó Castaño con Dominio Espinal Rosado 2017. En cuanto a vinos tintos sin madera, Carro 2017, de Barahonda, obtuvo el oro. La plata 'ex a equo' fue para Bodegas La Purísima con Consentido Merlot 2017, y también para Concepción 2017 de Barahonda. Consentido Syrah 2017, de La Purísima, se llevó el bronce. En la categoría vinos tintos con madera, añadas 2016 y 2017, el oro fue para Consentido Monastrell 2016, de La Purísima, y la plata para Casa Boquera Semijoven 2016, de Casa Boquera. El bronce 'ex equo' fue para Organic Barrica 2016, de Barahonda, y la misma bodega se llevó otro bronce por Tranco 2016.

El acto, que se desarrolló en los salones del restaurante Aurora de Yecla, contó con la asistencia del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor Saavedra, y del alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, junto a una nutrida representación de todas las bodegas locales.

El coordinador del Certamen, el enólogo Adrián Martínez Cutillas, destacó el reconocimiento recibido del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente «que ha animado a las bodegas a presentar más muestras».