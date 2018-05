La dimisión del presidente de NNGG ahonda la crisis del PP local

La crisis interna que padece el Partido Popular de Cieza parece no tener fin. El último en abandonar el barco ha sido el presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Guillermo Enríquez, que presentó su dimisión, junto a su junta directiva, por «discrepancias con la actual dirección del partido en Cieza». El secretario de organización, Fernando García de Ángela, hacía lo propio hace unas semanas aunque adujo motivos personales.

El ya expresidente ha comunicado que los motivos principales que le han llevado a tomar la decisión han sido estrictamente personales, aunque ha manifestado también otros como «la falta de relación y apoyo por parte del PP local». Así mismo achaca a la presidencia del partido «falta de liderazgo, confianza y gestión de éste».

Otro de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, según afirma Enríquez ha sido «la reciente dimisión de dos personas de su máxima confianza y pilares fundamentales de su ejecutiva y su acción política». Enríquez también ha expresado su preocupación «ante la falta de militantes a raíz de los dos últimos congresos realizados en Cieza, tanto de Nuevas Generaciones como del Partido Popular. Estos dos congresos nos partieron y nos hemos quedado solos, NNGG es el propio espejo del partido, y si éste no funciona nosotros tampoco», sentenció Enríquez.

El expresidente de NNGG añadió que, a pesar de dimitir como presidente de la formación, continuará afiliado a la formación política, siempre defendiendo las ideas y principios del Partido Popular. La grave crisis de los Populares en Cieza comenzó tras no conseguir la alcaldía del municipio después de las elecciones municipales de 2015, iniciándose entonces la cadena de dimisiones. El primero en irse fue el que fuera cabeza de lista, Juanma Molina, al que le siguió su número 2, Francis Piñera. Después, cuatro concejales más, Enrique Fernández, Ana Belén Corredor, Piedad Quijada y Francisco Caballero abandonaron también el PP pero no entregaron su acta de concejal, figurando actualmente en el Consistorio como ediles no adscritos.

Entre tanto, y por unanimidad y sin ningún contrincante –ya que solo se presentó su lista-, Fernando Tamayo, hijo del exalcalde Antonio Tamayo, fue elegido el verano pasado nuevo secretario general, circunstancia que no ha servido para frenar la actual crisis. Otras voces internas achacan «el total abandono» de la ejecutiva regional para solucionar los problemas que han ido surgiendo durante los últimos tres años. Tamayo señaló ayer que se ha sorprendido de la decisión. «Respeto la decisión pero desde luego no comparto lo que ha manifestado Guillermo Enríquez, ya que siempre ha tenido vía libre para actuar y para trabajar por las bases del partido», comenta Tamayo, quien remarca que se ha reunido varias veces con NNGG «recogiendo sus inquietudes y dándoles protagonismo».

Preguntado si se siente poco respaldado tras las cadena de dimisiones que se han venido produciendo, Tamayo aseguró que goza del «respaldo de toda su ejecutiva, que fue elegida por unanimidad en el último congreso».