Feministas montan una protesta contra una carroza de Alcantarilla que "denigra a mujeres"

"Nuestras fiestas deben estar libres de sexismo, el cuerpo de la mujer no debe ser utilizado como reclamo, cosificandolo y exponiendolo como un mero producto", tiene claro la Plataforma Igualdades de Alcantarilla.

En su cuenta de Facebook, el colectivo señala que "las mujeres exigimos respeto y el cumplimiento de los acuerdos de pleno en los que se pedían una fiestas libres de machismo".

Alcantarilla está de fiestas. Todo esto viene por una carroza publicitaria que sale en el desfile, indican. Según las fotos que aporta la asocación, en esta carroza van mujeres con poca ropa. Y, siempre según la Plataforma Igualdades, en el pueblo se conoce a la carroza como "la de las guarrillas".

"El problema no es que quieran o no exhibirse, es que se les paga por exhibirse. No pueden formar parte de un espectáculo familiar pagado con dinero público en donde se debe velar porque no se vea a la mujer como reclamo sexual", contesta la Plataforma en la citada red social a una persona que apela a la libertad de cada fémina.

Las feministas no quieren que, como años atrás (según denuncian), salgan en las carrozas "espectáculos sexistas", y menos "con los impuestos de todo el pueblo". Exigen que "no se siga fomentando el machismo, el comercio de mujeres y la misoginia de una forma tan clara y rotunda".

Por eso, desde la asociación anuncian que "saldremos a la calle, la tarde del desfile, con carteles reivindicativos donde manifestaremos nuestras opiniones al respecto sobre este tipo de espectáculos denigrantes en espacios públicos".