Asprodes predica con el ejemplo

La Asociación de Promoción al Deficiente (Asprodes), con sede en el paraje de Altobordo de Purias, además de atender las necesidades de más de 200 personas con discapacidad, da trabajo a más de 130 familias cuyo salario perciben cada mes por la labor que desarrollan. Su presidente, el padre Ángel Alegría, afirma a esta Redacción que «no aspiran a sobrepasar el número de atenciones que realizan», porque quieren seguir conociendo a cada uno de los residentes por su nombre y apellidos.

A pesar de la larga lista de espera de personas que pretenden ingresar en Asprodes, el padre Ángel Alegría indica que de momento no se van a poder atender las peticiones, porque las aspiraciones del centro son, en primer lugar, las de garantizar las atenciones que precisan quienes ya están dentro: ''En Asprodes tenemos el currículum de 500 personas que buscan trabajo''. El padre Angel Alegría justifica el dinero que reciben de las administraciones ''porque prestamos atención a más de 200 jóvenes cada día, durante 24 horas los 365 días del año y ello necesita la financiación correspondiente''.

Para atender a estas personas con discapacidad hay una plantilla de 96 trabajadores a las que se suman otras haciendo un total de 130, que ''reciben un salario con una seguridad social y todos los requisitos que establece la ley y es lo que nos llena de plena satisfacción, el poder ayudar también a estas familias''. También señala que ''la cifra es mareante, porque sólamente en salarios se nos van 200.000 euros al mes''. ''No les pido más dinero a las administraciones que aquel que me conceden por las plazas concertadas que hay, lo mismo que hacen con otras residencias similares como las de San Diego''.

Asprodes cuenta con dos edificios de casi 100.000 metros cuadrados, además de una residencia de verano en Águilas y un parking en el barrio de San José con tienda de ropa. Una de las principales fuentes de ingresos es la venta de huevos que, según el padre Alegría, ''ya no se hace en los mercados porque me he jubilado''.

Disponen de 80.000 gallinas ponedoras. Según el padre Alegría, ''pretendemos trabajar el huevo en las condiciones más óptimas y para ello, lo que hemos hecho con la ayuda de los bancos, es la construcción de una nueva nave que inauguraremos dentro de unos meses para el tratamiento del huevo-cáscara, es decir, el huevo que sale directamente de la granja y llega a la clasificadora, lo que permite su elaboración en las mejores condiciones, como deben llegar al cliente que los consume''.

El sacerdote Alegría afirma que ''cada día nos ponemos el mono y a trabajar porque no somos personas de sillón y despacho, ya que la necesidad es mucha''.

El presidente de Asprodes pretende poner en marcha una planta de huevo pasteurizado de última generación. Los huevos de Asprodes se distribuyen por toda la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y ''en ocasiones nos faltan huevos y tenemos que comprarlos en otro sitio para poder atender a nuestros clientes'', según el padre Alegría, que afirma que no es vendedor de huevos, ''sino el que les dice a los vendedores que en las operaciones que hacen hay que ganar solo un poco porque la finalidad de Asprodes no es hacerse millonarios''.