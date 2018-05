La Policía Local se planta para pedir un aumento de plantilla y "turnos más justos"

Más de una veintena de agentes de la Policía Local de Las Torres de Cotillas se manifestaron en la mañana de ayer en la puerta del Ayuntamiento de la localidad con pancartas y haciendo sonar pitos para exigir «respeto hacia la plantilla y que, de una vez por todas, se tomen medidas para erradicar ciertas conductas de los dirigentes que merman las condiciones de trabajo y la imposibilidad de conciliar la vida laboral, personal y familiar», como explica el presidente de la Junta de Personal, Teodoro Cánovas.

«La plantilla cuenta con 8 agentes menos que hace 10 años, a pesar del crecimiento exponencial del municipio», comenta, a lo que añade que «desde la Concejalía de Seguridad ahora quieren volver a modificar los servicios mínimos, dándose la paradoja de que con menos agentes en la plantilla quieren que haya más policías patrullando en las calles del municipio».

Cánovas recalca que «esto no es una reivindicación salarial, sino de derechos», y exige «que no sigan interpretando las condiciones laborales pactadas, que apliquen lo que se negoció, que se respeten los acuerdos, pero, sobre todo, que no se atribuyan competencias que no les corresponde».

A juicio de Cánovas, «es una pena que ciertos dirigentes con cargos técnicos, se dediquen a ensombrecer la política de personal ante el inmovilismo e inacción del equipo de Gobierno municipal».

Asimismo, exige que el Ayuntamiento dote a la plantilla de Policía Local de herramientas de trabajo, «como la reposición de equipos informáticos, que se encuentran obsoletos, o que destine presupuesto para adquirir los dos vehículos a los que se comprometieron y que nunca llegaron».

También anunció que los agentes se volverán a manifestar el próximo jueves y recuerda que «los responsables siguen incumpliendo el acuerdo en materia de formación, y de percepción de nocturnos y festivos» y exige que doten a las jefaturas de responsables profesionales «que estén a la altura de las circunstancias», al tiempo que advierte que, de continuar esta situación, «ejerceremos las acciones judiciales oportunas para garantizar nuestros derechos ya consolidados».

Por su parte, la alcaldesa de Las Torres de las Cotillas, Isabel María Zapata, asegura que «antes de la manifestación tuvimos una Mesa General de Negociación donde se han aprobado las bases para la incorporación de dos agentes más para incluir en la plantilla, así como de un sargento». Zapata «también se ha informado de la compra de 20 chalecos antibalas para la plantilla y se ha comunicado que en el próximo Pleno se habilitará el crédito para adquirir dos vehículos. En cuanto a los servicios mínimos y la jefatura están pendientes de negociarlo con el escenario siempre de un servicio más eficaz y eficiente para el ciudadano».