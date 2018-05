Detenido un marroquí por agredir a una compatriota para que usase velo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un varón de 23 años de edad y de nacionalidad marroquí, como presunto autor de un delito de coacciones y otro de lesiones leves tras recriminar la actitud pública y vestimenta, de estilo occidental, de una compatriota.

El joven arrestado llegó a recriminar a la víctima su actitud hasta el punto de agredirle físicamente y manifestar que no era buena musulmana por su vestimenta no apropiada. La víctima, de origen marroquí, no profesa la religión musulmana por lo que no sigue los preceptos de la misma.

Los agentes procedieron a la detención del autor de los hechos que fue localizado en El Ejido (Almería). Los hechos se remontan al pasado mes de marzo cuando la víctima formuló denuncia en la comisaría de Lorca alegando que había sido agredida y coaccionada por un compatriota suyo, el cual le recriminaba su actitud y su proceder no acorde con la religión musulmana. Además de la agresión que sufrió, el mismo individuo le enviaba mensajes increpándola e insultándola. No contento con ello amenazaba a la víctima con contarle lo sucedido a su marido para que la castigase por no cumplir y seguir los preceptos musulmanes.

La víctima, de origen marroquí, no profesa la religión musulmana, por lo que sus costumbres se asemejan más al mundo occidental, pero debido al miedo que le infundía el compatriota «llegó a modificar sus hábitos de vida por temor a sufrir agresiones por parte de él o de su entorno». El autor de los hechos sabía que la víctima estaba en situación irregular en España, lo que le servía como coacción.