La Guardia Civil descarta que el objeto hallado en Cieza sea una antigua bomba

Por seguridad, los vecinos próximos tendrán que abandonar sus casas a partir de las ocho de la mañana.

Los operarios que trabajan en las obras que se están llevando a cabo en el ayuntamiento de Cieza tuvieron que interrumpir sus labores a última hora de la tarde de este lunes al toparse con un extraño objeto, aparentemente metálico y con forma circular, mientras construían la zanja que servirá para soterrar los cables que, hasta ahora, afeaban la fachada principal del Consistorio. Rápidamente, y no seguros de que pudiera tratarse de un artilugio inofensivo, los operarios avisaron a la Policía Local, quienes a su vez se pusieron en contacto con el cuartel de la Guardia Civil para que los agentes inspeccionaran el hallazgo.

Para mayor seguridad, los efectivos ciezanos dieron cuenta de lo sucedido a la Comandancia de Murcia, que envió una dotación del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (Gedex), quien, tras más de una hora de inspección, constató que, casi con toda probabilidad, no se trataba de ningún artefacto explosivo antiguo.

Aún así, el asunto causó gran expectación entre los vecinos y, sobre todo, en las redes sociales. Además, se dio la circunstancia de que coincidió con un apagón eléctrico en gran parte de la ciudad que sirvió para especular con todo tipo de bulos.

El alcalde de Cieza, Pascual Lucas, hizo un llamamiento a la tranquilidad y explicó que los agentes "no saben exactamente de qué se trata, aunque casi aseguran de que no es un artefacto explosivo". Los miembros del GEDAX concluyeron su labor pasadas las 21 horas y tenían previsto reanudarlas en la mañana de este martes para acabar con las labores de extracción del extraño objeto, ya que confirmaron que se encuentra encasquetado entre antiguos forjados y escombros. Aunque no se ha evacuado la zona, los vecinos de la Plaza Mayor y calles próximas tendrán que abandonar sus casas en la mañana de este martes para mayor seguridad. La Policía Local ya ha avisado a los moradores de las viviendas para que las desalojen desde las 8 de la mañana.