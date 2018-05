La muleña Marta López ilustra las fiestas de San Isidro 2018

Mula acoge el próximo fin de semana, concretamente el próximo 12 de mayo, los actos en honor a San Isidro Labrador, patrón de la huerta y de los campos.

Esta semana se hacía público el cartel anunciador de los festejos realizado por la muleña Marta López González y que fue seleccionado entre los presentados a concurso por un jurado compuesto por la concejal de Cultura, Aira Blaya; el pintor Nono García; el fotógrafo y diseñador Antonio Castillo; y el fotógrafo, Andrés García.

Las fiestas de San Isidro comenzarán la noche del viernes con un gran concurso de gachasmigas en el parque Cristóbal Gabarrón, donde ya se encuentran instaladas las carpas festeras para las peñas que participarán en los días festivos.

El sábado por la mañana tendrás lugar los actos religiosos en honor a San Isidro con la bendición de los campos y durante la tarde el gran desfile de carrozas huertanas, uno de los eventos con mayor participación en la localidad donde los muleños, ataviados con el traje regional disfrutarán de una gran noche.

Campaña 'No es no'

Esta tarde tiene lugar, en el Ayuntamiento de Mula, la presentación de la campaña 'No es No' que pone en marcha la concejalía de Festejos e Igualdad de cara a las fiestas de San Isidro para que no haya ningún tipo de abuso. Además seguirá la campaña de uso de vasos reutilizables que ya se pusiera en marcha durante la Exaltación del Tambor y las fiestas de Semana Santa.