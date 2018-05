Cieza mejorará su pista de atletismo y Pliego sus calles, parques y jardines

Tanto el municipio de Cieza como el de Pliego contarán en los próximos meses con proyectos para mejorar sus localidades. Estas próximas actuaciones se deben al Plan de Obras y Servicios.

Respecto a la aprobación del Plan de Obras y Servicios en Cieza, el edil de Obras, Francisco Saorín, indicó que «es un plan totalmente ciudadano, ya que la ciudadanía ha votado entre tres grandes proyectos y se han tenido en cuenta las peticiones de diferentes asociaciones del municipio». El proyecto estrella será la construcción de las infraestructuras necesarias para la evacuación de las aguas fluviales y mejora del drenaje de la pista municipal de atletismo, con un importe de 361.000 euros. Se va a reparar también el jardín de Ascoy y la Avenida de las Flores por 50.000 euros. Además de las actuaciones que se van a llevar a cabo en los parques de las calles Julián Romea, Aforaores y Santos Inocentes por un importe de 58.000 euros.

Se procederá a la renovación de las aceras de la calle Cartagena por valor de 93.400 euros y la pavimentación de Rafael Alberti y Manuel de Falla por 37.000. El edil, que anunció que existen otras actuaciones pendientes, recordó que la Comunidad Autónoma aportará para este POS un total de 407.000 euros y el Ayuntamiento 121.000 euros. «Es un POS positivo, con proyectos grandes y otros más pequeños pero que también son importantes para los vecinos», sentenció el concejal de Obras.

El PP señaló que el plan es bianual «y que solo una de las cinco obras ha sido elegida por los vecinos, por lo que, no nos venda usted que son unas obras vecinales porque no lo son». Los populares añadieron que «no se prevén actuaciones en el Camino de la Fuente y la Plaza de Zarandona para mejorar las condiciones de circulación, ya que hay mucho tráfico y no existen señalizaciones». Dijo además el PP que «fue un acuerdo de pleno de hace años y no se ha cumplido».

Saorín contestó afirmando que sí existe un proyecto para la ordenación del tráfico en el Camino de la Fuente, mientras que los ediles no adscritos votaron a favor, aunque su portavoz, Enrique Fernández, señaló que «debería de haber más participación ciudadana de la que hay actualmente».

Por su parte, el Ayuntamiento de Pliego desarrollará en los próximos tres meses las actuaciones previstas en el Plan de Obras y Servicios que cuenta con un presupuesto de 168.095 euros y mediante el que se van a ejecutar mejoras en las calles La Balsa, Aduana, San Andrés, Avenida de Lorca y Carlos III con nueva pavimentación y mejora en las instalaciones del parque de Los Pinos y del parque Carretero.

El consistorio ya ha recibido el proyecto técnico para acometer las siete inversiones que eligieron los ciudadanos el pasado mes de marzo con la votación de seis propuestas para acometer mejoras en el municipio. En esa votación los ciudadanos eligieron la mejora en la pavimentación en las calles citadas, así como la instalación de pavimento de seguridad en El Carretero y la mejora de las instalaciones en Los Pinos.

A través de estos proyectos se pretende una mejora sustancial de las infraestructuras viarias que se encuentran en estado muy deteriorado, de las propias instalaciones de agua potable y saneamiento del municipio que presentan deficiencias o el acondicionamiento de elementos esenciales presentes en zonas ajardinadas y de ocio del municipio logrando una mejora en la calidad de vida de los vecinos de Pliego y del entorno.