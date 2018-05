Cazado drogado al volante por una calle de Molina de Segura

Mil euros de multa y seis puntos menos en el carné. Es lo que le ha caído a un hombre de 37 años, cuya identidad no ha sido facilitada, que fue pillado ayer cuando conducía drogado por una calle de Molina de Segura.



Agentes de la Policía Local denunciaron al interceptado, que no llegó a ser detenido. En concreto, según reveló la prueba a la que fue sometido, había consumido marihuana y cocaína.



En cuanto al turismo que llevaba, fue inmovilizado.



Al conducir con drogas en el organismo, el hombre ponía en peligro no sólo su vida, sino la del resto de conductores que había en la carretera.



El conductor de un turismo ?? fue denunciado ayer por conducir con presencia de drogas (cocaína y marihuana) ?? en el organismo.

???? 1.000€

???? 6 puntos. pic.twitter.com/mZQsCvYBso — Policía Molina Seg. (@MolinaPolicia) 4 de mayo de 2018