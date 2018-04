Un vecino de Lorca denuncia que su mujer murió tras una operación de rodilla

Un vecino de la pedanía lorquina de Tercia, Enrique Martínez Piñero, denuncia que hace ahora un mes acudió al hospital Virgen del Alcázar de Lorca, donde intervinieron a su esposa para instalarle una prótesis de rodilla y que murió tras la operación.



Este vecino asegura que tras la operación trasladaron a su esposa hasta una de las habitaciones del centro y su estado de salud fue cada vez peor hasta que tuvo que hacer acto de presencia en el hospital el equipo de la Unidad Medicalizada de Emergencias, «al carecer de servicio de reanimación o Unidad de Cuidados Intensivos el centro sanitario», según el denunciante. Tras lo ocurrido y para evitar situaciones como la que tuvo que vivir, Enrique Martínez pretende dejar claro que «lo que quiero es avisar a la gente para que lo que le ha pasado a mi mujer no le pase a nadie más, porque si en determinados hospitales no están preparados para hacer operaciones y para dar prestaciones a un paciente que se va a operar, que no lo hagan, y si el Servicio Murciano de Salud o el hospital de referencia no puede derivar operaciones a otro centro que no tiene UCI o un buen servicio de reanimación, que no lo derive».

Además se muestra convencido de que «si la operación se hubiera practicado en el hospital Rafael Méndez, mi mujer estaría viva porque se hubiese actuado de otra forma y no la hubieran llevado a la habitación tan rápidamente».



Citada a revisión tras morir

A los 15 días del fallecimiento de su esposa, Concepción Martínez Padilla, de 62 años de edad, en el domicilio familiar se recibió una llamada desde el hospital Rafael Méndez citando a la fallecida para que acudiera a rehabilitación, algo que según el esposo, «me dejó fuera de juego». El marido de la fallecida ha interpuesto la correspondiente denuncia narrando lo sucedido en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Lorca y ha trasladado el asunto a un equipo de abogados. Afirma que lo único que quiere «es el esclarecimiento de lo sucedido y que su situación no se repita en nadie más».



El hospital se defiende

Desde la dirección del hospital Virgen del Alcázar se asegura que han facilitado a la familia la información médica de la que disponen y están a la espera de los resultados de la necropsia para conocer el motivo del fallecimiento. Afirman asimismo, que «una vez superada la intervención y el periodo de reanimación tras la anestesia, la paciente subió a planta, donde estuvo atendida en todo momento». El médico y el personal de planta realizaron las maniobras de reanimación hasta la llegada de la UME, «que tras otra serie de intentos, constató que la paciente había fallecido», dice también el comunicado.