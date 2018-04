"En diez meses que tengo para que me atiendan me puedo morir"

La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez, ha vuelto a denunciar los importantes problemas de funcionamiento, que según ella, se siguen registrando en el Área III de Salud y el hospital Rafael Méndez, «debido a los recortes y a la política de precariedad laboral que sigue imponiendo el Partido Popular». Además, exige «que se cubran las bajas de personal para garantizar la continuidad en la asistencia a los pacientes».

El Servicio Murciano de Salud, según Sánchez, «lleva mes y medio sin cubrir la baja por maternidad de una médico especialista en Endocrinología, obligando a anular unas 100 citas por semana y además, desde hace varios meses el hospital de referencia dispone de un único dermatólogo de los tres que había para atender a una población de más de 170.000 usuarios, lo que incrementa la sobrecarga de los trabajadores y abre la puerta a la fuga de éstos a otros hospitales». Ante esta situación, la edil socialista exige responsabilidades y pide al alcalde que sea capaz de «espabilar», ya que su partido, con las políticas que aplica, «no sólo está incumpliendo la ley, sino que está jugando con la salud de las personas». El problema, según Sánchez, «solamente se soluciona con la contratación del personal sanitario necesario para equiparar las plantillas entre áreas y acabar con la discriminación manifiesta que padece desde hace años el Área III».

Ana Lajarín, una de las afectadas por el problema, dijo ayer que «después de viajes y viajes hasta el hospital Rafael Méndez con el volante que me dio el médico de cabecera y tras varios, vuelva usted mañana, conseguí que me dieran cita con el neumólogo. En diez meses que tengo para que me atiendan hasta puedo morirme», se la