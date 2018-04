Adiós fraternal al niño de La Unión: "Eras y serás la alegría de la casa"

Te prometo que vamos a seguir adelante, igual que lo hubieras hecho tú, angelito. Te quiero enano". Esta es la despedida en redes sociales que se está haciendo viral que ha compartido el hermano del niño de 12 años que perdió la vida este miércoles en La Unión. Sanitarios lograron en principio reanimar al menor al que su familia había encontrado ahorcado dentro del dúplex en el que residía con ellos.

Tras revivirlo, el pequeño fue llevado en ambulancia al hospital Santa Lucía de Cartagena. Sin embargo, finalmente falleció allí. Nadie se explica qué pudo ocurrirle al pequeño para que hiciera lo que hizo.

Ahora solo queda dolor, como el que ha querido mostrar su hermano mayor, quien afirma que "fallece la persona más alegre y con la sonrisa más contagiosa del mundo. Te has ido y has dejado un hueco muy grande entre nosotros, no tenemos palabras para expresar el dolor que siento":

"Eras único, enano, eras mi miniatura, siempre queriendo hacerte amigo de mis amigos... y qué bien lo hacías. Eras y serás la alegría de la casa, tus chistes, tus bromas, tus risas contagiosas cuando tomábamos té todos juntos, cuando te pensabas que eras un gran cocinero y la liabas en la cocina, cuando te reñía y te vallabas y me sacabas burla por detrás, cuando me engañabas con los deberes, cuando hacías algo malo en el barrio y para que mi padre no te riñese venías y me contabas todo lo contrario para defenderte", reza la dramática carta.

El joven continúa recordando al menor fallecido así: "Cuando me compraba algo que te gustaba y aunque te estuviera grande te lo ponías, cuando robabas algo en los chinos y venías a contarme tu hazaña, cuando decías de que mayor quería ser como yo, cuando entrabas a la habitación y te ponías a bailar tus bailes de risa... son muchas cosas las que he vivido contigo estos 13 añitos".

"Te recordaremos como el figura de las casas nuevas, porque eras la alegría. Es que eras el que mandaba en el barrio, tú y mis primos llevabais el control de esta zona. Te prometo que vamos a seguir adelante, igual que lo hubieras hecho tú, angelito. Te quiero enano".