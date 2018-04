El PP exige la dimisión del alcalde y una edil socialista de Fortuna por falsificar una firma

El PP exige la "inmediata" dimisión del alcalde socialista de Fortuna, José Enrique Gil y de la concejal Marisol Gracia, "quien reconoció el pasado miércoles en presencia de un juez haber falsificado la firma de otro edil para favorecer al primo del regidor municipal para prorrogar su contrato de trabajo".

Así de tajante se ha mostrado la portavoz del PP en Fortuna, Catalina Herrero, que ha comparecido en rueda de prensa este viernes, acompañada de la portavoz del PPRM, Nuria Fuentes.

En clave regional, la portavoz del partido ha reclamado al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que "se pronuncie y fuerce ambos ceses para que se lleven a efecto de forma inmediata" y ha añadido que, de no hacerlo, "estará dando refugio y cobijo a ambos, convirtiéndose en cómplice de este engaño que está perjudicando a los vecinos de Fortuna".

"Queremos comprobar de qué lado está Conesa, que se posicione", ha dicho Nuria Fuentes para añadir que "si está junto a la verdad debe mostrarles el camino de salida, y si por el contrario, no reprueba esta actuación y no les exige su dimisión, significará que está de acuerdo y participará, en silencio, de este engaño". Por ello le ha pedido "responsabilidad política en este asunto".

Por otra parte, Herrero ha asegurado que tras conocer la información por la prensa y constatar que no se trata de especulaciones, ni de suposiciones, "sino de un hecho evidente y reconocido por Marisol Gracia, la concejal que falsificó la firma, ante un Juez", es el momento de pedir responsabilidades al Partido Socialista y a Ciudadanos que tenían grupo municipal cuando se produjeron las irregularidades, por la actuación de una persona que debe trabajar en beneficio de los fortuneros y no engañarlos".

A su juicio, "los vecinos de Fortuna no merecen seguir gobernados por personas que son capaces de falsificar un documento y por un alcalde que los tapa, participando así del engaño".

En este punto ha insistido que "hasta este momento hemos respetado la presunción de inocencia, pero es el momento de preguntar al PSOE sin no tienen nada que decir quienes exigen para los demás lo que no cumplen para ellos, o si este caso hubiera sido protagonizado por el PP si estarían exigiendo dimisiones fulminantes aquellos que abanderan la regeneración, me refiero al partido socialista y Ciudadanos".

Fortuna, ha dicho la portavoz del PP local, "no merece la vergüenza de ver manchado el nombre del municipio por este tipo de prácticas y chanchullos a los que nos tiene acostumbrados el PSOE".