Asaltan una casa con los dueños dentro y roban 400 euros y joyas en Librilla

Los intrusos amenazaron al matrimonio y les dijeron que no llamasen a la Guardia Civil hasta que pasase una hora

La Benemérita investiga qué ocurrió la pasada madrugada en Librilla, cuando un matrimonio de avanzada edad denunciaba el asalto de su domicilio, informaron fuentes cercanas al caso.

Fue sobre las tres y media de la mañana. Según relataron los testigos a los investigadores, cuatro intrusos se colaron en su casa a una hora en la que ellos estaban durmiendo. Los ladrones, explicaron, habrían accedido a la vivienda por el patio interior. A continuación, habrían roto una puerta. Allí se encontraron con los dueños del domicilio, a quienes amenazaron e intimidaron.

Los intrusos instaron a la pareja a que les diera lo que tuviesen de valor. En concreto, indicaron las mismas fuentes, se hicieron con un botín de 400 euros en metálico que el matrimonio tenía en aquel momento en casa. Asimismo, se llevaron algunas joyas.

Antes de salir de la vivienda, los asaltantes volvieron a amenazar a la pareja. Dijeron que no se les ocurriese llamar a la Guardia Civil hasta que pasase al menos una hora desde su escapada. El objetivo: estar ya lejos del escenario cuando se presentasen en el lugar los investigadores.

Se trabaja con la idea de que los cuatro asaltantes eran hombres, aunque, al llevar el rostro cubierto, no está confirmado.

Al contrario de lo que pasó en los asaltos a las urbanizaciones de Molina de Segura, en esta ocasión los ladrones no llegaron a emplear la violencia física. Los propietarios de la vivienda no sufrieron ningún tipo de lesión: únicamente el susto de ver cómo entraban en su casa y se llevaban las pertenencias, explicaron las mismas fuentes.

Aunque aún no se han efectuado detenciones, la investigación está en marcha y desde el Instituto Armado esperan arrestar en breve a los responsables del asalto.

En Librilla, tras conocerse la noticia del asalto, cundió el pánico al pensar que pudiera tratarse de la misma banda que en una sola noche robó en tres casas de Molina de Segura, y en una de ellas uno de sus miembros llegó a agredir sexualmente a una mujer. Estos delincuentes aún no han sido detenidos, aunque una de las hipótesis es que ya estén lejos de la Región. En principio, parece que no serían los mismos, aunque no se descarta.

Los ladrones, cuatro varones, cogieron los cuchillos de las cocinas de las mismas casas para intimidara las personas. Cometieron los dos primeros asaltos en Monte Príncipe. En el primero, pegaron a la dueña de la casa. En los tres asaltos había moradores en las viviendas. En el segundo de ellos, también en Monte Príncipe, los cacos no tuvieron ningún contacto con los moradores. Las personas que viven en la casa oyeron ruido y, cuando fueron a mirar, los cacos ya se estaban marchando. En el tercero llegaron a violar a una mujer.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen una llamada a la calma e instan a que no se extienda la psicosis entre la población.