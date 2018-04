Denuncian que los vecinos tienen que regular el tráfico en Villanueva ante la falta de policías

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura ha denunciado la escasez de Policías Locales que existe en el pueblo y hasta ha develado que, durante la Semana Santa, «no hubo policías en las calles». En la actualidad, y según el Partido Popular, «Villanueva del Río Segura cuenta únicamente con dos auxiliares de policía para una población que se encuentra dispersa en tres núcleos urbanos».

Explica el PP que «las quejas de los vecinos son evidentes, ya que no hubo Policía Local en la procesión del Silencio, en donde es habitual que no haya alumbrado, con el consiguiente riesgo que supuso para los vecinos, ya que alguno de ellos tuvo que hacer el alto al tráfico para que no interrumpiera la procesión».

El PP afirma que esta situación en las pasadas fiestas del Barrio del Carmen, «en la que los mismos vecinos tenían que hacer el alto al tráfico para poder procesionar a la Virgen».

El alcalde de Villanueva, Jesús Viciana, ha negado que durante la Semana Santa no hubiera agentes patrullando las calles, y ha aprovechado para felicitarlos por la labor que realizan. A pesar de ello, el regidor reconoce que sí existe una escasez, una circunstancia que lamenta.