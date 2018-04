Asaltan a plena luz del día una casa de Las Torres con el propietario dentro

La Benemérita investiga un robo con violencia que se producía ayer por la mañana en una casa de Las Torres de Cotillas, cuando el dueño estaba dentro, confirmó el Instituto Armado.

Ocurría pasadas las once de la mañana, en la urbanización El Coto, una zona de chalés del citado municipio. Un grupo de personas accedió a la vivienda y se encontró dentro con su dueño. Según indicó un portavoz de la Guardia Civil, se produjo entonces «un forcejeo» entre morador y ladrones, en el transcurso del cual los cacos intimidaron y amenazaron al propietario de la casa. A continuación, se hicieron con un botín (que no ha sido detallado, aunque fuentes próximas indican que se llevaron dinero y joyas) y escaparon de la vivienda.

El propio afectado, muy nervioso, avisó a Emergencias de lo que le había ocurrido, apuntaron fuentes cercanas. Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron al hombre in situ. Sufría un fuerte ataque de ansiedad tras lo sucedido. Fuentes cercanas señalaron que el hombre no presentaba heridas físicas y no fue trasladado a un centro hospitalario.

La víctima narró a los investigadores que había sido atacado por «tres o cuatro» personas, aunque no pudo precisar cuántas.

La casa tenía alarma, que saltó y avisó a la central. Los ladrones ya habían salido huyendo. Tardaron escasos minutos en actuar.

Se da la circunstancia de que un municipio cercano a Las Torres, Molina de Segura, vivía el Domingo de Resurrección tres asaltos a domicilios, todos con personas dentro. En uno de los robos, los ladrones llegaron a agredir sexualmente a una mujer. La Policía Nacional lleva este caso.

Pánico entre los vecinos

Las Torres vivía la semana pasada un luctuoso suceso, cuando se hallaron en una vivienda de la calle Asturias los cuerpos de una mujer y su hijo pequeño, muertos a golpes. Por este doble crimen está en prisión provisional el hijo mayor de la familia.