El presunto parricida de Las Torres, "concienciado" de que el juez lo mandaría a prisión

El presunto parricida de Las Torres de Cotillas ha pasado su primera noche en la cárcel de Sangonera, donde la titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de Molina de Segura ordenaba ayer, Viernes Santo, su ingreso, acusado de un doble asesinato. Al joven, Iván G. P., no le pilló de sorpresa la decisión judicial, ya que su abogado le había explicado que, dada la gravedad de los delitos, lo más lógico es que el Juzgado pusiese en marcha esa medida.

Iván, no obstante, sigue defendiendo que él no acabó con la vida de su madre y de su hermano pequeño. Insiste en que estuvo por ahí toda la noche y tiene testigos que lo confirman. Los investigadores, mientras, no descartan que el chico consumiese algún tipo de sustancia que, unido al impacto que causó en él lo sucedido, haga no recuerde qué pasó la noche del doble crimen.

El abogado del sospechoso, Luis Santos, apunta que «es fundamental» esperar al resultado de la prueba de la sangre que había en el arma homicida, una mancuerna de gimnasio que la Benemérita encontró en la casa de la calle Asturias de Las Torres, donde estaban los cuerpos. El letrado subraya que, según la versión de su cliente, en la pesa sólo habrá sangre de las víctimas, pero en ningún caso de él, ya que, asegura, él no es el asesino.

Luis Santos aún no ha decidido si va a recurrir el auto de prisión provisional. De momento, prefiere esperar al resultado de las pruebas.

Se da la circunstancia, por otro lado, de que el caso cambia de juzgado: ahora lo llevará el Número Tres de Molina de Segura. Éste era el que se encontraba de guardia cuando se hallaron los cuerpos, aunque se cambió al Dos cuando se procedió al registro de la vivienda. Ahora el asunto regresa al Tres.

El abogado de Iván también comentó que el chico se sintió reconfortado cuando el Viernes Santo, en la puerta del Juzgado, vio que había amigos suyos animándole y defendiendo su inocencia. Y es que el joven «adoraba a su madre», hacen hincapié quienes le conocen, por lo que no les entra en la cabeza que haya podido llegar a asesinarla.

Luis Santos detalló que Iván cree que «la Guardia Civil no ha podido encontrar, de momento» al verdadero criminal.