El Museo Paleontológico continúa en punto muerto

No hay forma en ponerse de acuerdo. El Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Consejería de Cultura siguen en un tira y afloja con respecto a qué hacer con el Museo Regional de Paleontología y de la Evolución Humana tras llevar paralizadas las obras del centro cinco años. Antonio León, alcalde de la localidad, volvía a poner ayer encima de la mesa el problema de quién se va a hacer cargo del museo si el Consistorio decide finalizar las obras, que tienen como plazo máximo el 31 de diciembre de este año, «si no tenemos la garantía de que la Comunidad se va a hacer cargo de su gestión una vez concluidas estas», según explicó ayer a esta Redacción.

A estas declaraciones respondía la Consejería avisando de que el ayuntamiento «no puede vincular la finalización de las obras de construcción del museo a la determinación de fórmula de gestión posterior del mismo». Asimismo añadían que el Consistorio es el beneficiario de una subvención de 8 millones de euros de la Comunidad y su obligación es finalizar la construcción del museo en plazo: «Una vez que se haya finalizado esa ejecución llegará el momento de definir el modo de gestión del mismo. El Gobierno regional pone de manifiesto, a este respecto, su voluntad de encontrar junto con el ayuntamiento la mejor fórmula de gestión del museo», un asunto que ya se está analizando, según la institución.

Por su parte, León tachaba «esta actitud de la Consejería de irresponsable» y les pedía que «asuman el compromiso de su gestión, y si no quieren hacerse cargo, que lo digan claramente», ya que temen que si finalizan las obras el museo se quede cerrado al no haber existido antes un acuerdo de gestión.



Posibles soluciones

Antonio León remarcaba ayer que la solución puede pasar por un informe de costes de gestión que les avance cuánto podría aguantar económicamente el peso de la gestión el Consistorio, «dado que no tenemos la capacidad para llevarlo por completo». Además de plantear la solución de buscar una gestión compartida con la Comunidad, pedían una fecha a la Consejería para saber «cuándo se podrían hacer cargo de la gestión si terminaran las obras». La Consejería les respondía que tienen que cumplir con el plazo de obras y si no lo cumplen tendrán que «devolver el dinero puesto por la Comunidad, a lo que añadían que pedir un informe de costes no les puede servir de excusa para no ejecutar la inversión de la Comunidad, aunque añaden que dicho informe «se elaborará».