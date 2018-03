Perder una casa por 324 euros

Mari Carmen Buendía es una vecina de San Pedro del Pinatar, de 52 años, que está a punto de perder su vivienda en la calle Rosales, que además de su hogar desde 2001 es su medio de vida, pues en el bajo comercial tiene el bar del que come su familia. Y todo por la cantidad de 324 euros, la cuantía de la deuda que tiene con las entidades bancarias durante todo este tiempo.

Pero lo que asegura Mari Carmen Buendía es que ella nunca dejó de pagar la hipoteca porque quisiera o no pudiera hacerlo, como tantas otras personas que se han visto en este problema en los últimos años. Ella se considera víctima de un cúmulo de circunstancias que van a provocar que, más pronto que tarde, tenga que abandonar su casa, aunque ella ya avisa que no piensa hacerlo. Afirma que pagaba religiosamente las cuotas de tres préstamos que tenía con el banco para el pago de la finca urbana, que tiene un valor de tasación de 282.485 euros. Sin embargo, en un momento dado, se encontró con que la entidad solo le amortizaban una de las hipotecas, por lo que de pronto se vio con cuatro cuotas pendientes por importe de 324 euros.

«El problema es que ni me avisaron y entonces lo que hizo el banco fue iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. A raíz de este procedimiento el juzgado de San Javier mandó una petición de auxilio al juzgado de paz de San Pedro del Pinatar, donde yo resido, para que me notificaran el inicio del proceso.

El juzgado de paz contesta diciendo que ha sido imposible notificar las resoluciones, porque existe un oficio de la Policía Local de San Pedro que decía que la casa se encontraba deshabitada y con síntomas de abandono, cuando yo nunca he dejado en estos años de vivir en esta vivienda. Pero lo curioso es que el atestado de la Policía es de 25 de febrero de 2011, mientras que la petición de auxilio del juzgado de San Javier es de 28 de marzo, más de un mes después», señala esta vecina, quien asegura que en cuanto tuvo conocimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria contra ella intentó pagar por todos los medios, pero nunca fue posible. Ya entonces, ante el inicio del proceso de desahucio, contrató los servicios de la abogada cartagenera Marina Cases, quien ha logrado frenar hasta en tres ocasiones que la echaran de la vivienda y que consiguió para ella un contrato de arrendamiento social, por un periodo de tres años, tanto para la vivienda como por el local.

Pero ese contrato de alquiler no iba a ser la solución a sus problemas. A partir de entonces, según Mari Carmen Buendía, comenzaron a ocurrirle cosas extrañas. «Pocos meses después de firmar el contrato, entraron en mi bar dos personas encapuchadas, a las que esperaba un coche en la puerta con otras dos personas más. En el local había doce personas. Lo curioso es que no robaron a nadie, ni tampoco el dinero de las máquinas tragaperras. Solo se llevaron unos ochenta euros de la caja. Pegaron dos tiros al aire y se fueron. No sé si es que seré paranoica, pero lo interpreté como que alguien quisiera mandarme un mensaje. Las balas eran de fogueo y cuando fui a denunciar a la Guardia Civil, me dijeron que lo que había ocurrido no era normal, que no concordaba con un atraco», asegura. Ahora, además, le ha surgido un nuevo problema. Según Mari Carmen Buendía, les ha sido imposible darse de alta para contar con el suministro eléctrico, por lo que, en noviembre del pasado año, procedieron a cortarle la luz. «Esto supone no solo que no tenga electricidad en mi casa, en la que vivo con una menor de edad a cargo, sino que además me es imposible explotar mi negocio. Y si no exploto mi negocio, no tengo dinero para pagar el alquiler». Es decir, la pescadilla que se muerde la cola.

«No quiero abandonar el hogar, porque si me voy, lo pierdo todo. Me lo están poniendo para que me vaya de verdad. Pero mientras pueda aguantar, no me pienso ir. Tengo un negocio cerrado porque no tiene luz, porque no me han dejado darme de alta. Me han quitado incluso los contadores», advierte esta vecina de San Pedro del Pinatar. El caso es que un inmueble de 237 metros cuadrados de superficie, entre vivienda, local comercial, garaje y patio, a diez minutos de la playa y tasado en 282.000 euros, se la ha quedado la entidad bancaria por 15.323 euros. Y el valor se irá reduciendo en las siguientes subastas.

Además, tanto Mari Carmen como su letrada creen que no es la primera persona a la que le pasa esto. «Hace tiempo leí en la prensa el caso de un hombre y su hijo que perdieron su casa en circunstancias parecidas a la mía. También le iniciaron el procedimiento de ejecución hipotecaria, del que nunca se enteró porque había un informe policial que decía que su casa está deshabitada, cuando siempre vivió en la misma», dice Mari Carmen, que sospecha «de una trama organizada».