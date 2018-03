Detenido por matar con una barra de hierro a dos personas en Las Torres de Cotillas

Un hombre, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, ha sido detenido como presunto autor de un doble crimen este martes en Las Torres de Cotillas, informaron fuentes cercanas.

Pasadas las siete de la mañana, la Benemérita requería la presencia de una ambulancia y sanitarios en su cuartel de dicho municipio, pues una persona se había presentado allí muy alterada.

Las víctimas son un hombre y una mujer. La muerte se habría producido por las heridas producidas al ser golpeados ambos con una barra de hierro.

La investigación está en marcha para tratar de esclarecer las motivaciones de este doble crimen, así como la relación del presunto autor con los difuntos.

El Grupo Científico del Laboratorio de la Guardia Civil de la Quinta Zona y el Grupo de Homicidios de Policía Judicial trabajan en estos momentos en la vivienda de la calle Asturias de Las Torres, para recabar pistas con las que esclarecer lo sucedido.

Los cuerpos se encuentran todavía en el interior del domicilio, a al espera de que se recojan pruebas y se proceda posteriormente al levantamiento de los cadáveres por orden judicial.

En la casa donde están los cuerpos vive un matrimonio con dos hijos. El mayor de ellos acudía a primera hora de la mañana a la panadería que ha en su misma calle. Empleados de este negocio explican que "ha venido el muchacho hecho un loco, chillando, "mi padre, mi padre". Ha estado chillando y se ha ido". El joven, de 27 años, "no atendía a razones. Ha despertado a todo el mundo a esa hora. Ha cogido el coche, chillando ruedas... No respetaba ni ceda el paso ni nada. No se ha llevado a la gente para adelante...".

"Esa familia ya tuvo un problema. La novia de él (del hermano mayor) intentó atropellarlo. Lo atropelló, porque le quebró la pierna. Hace un año o por ahí", recordaba otro hombre en la panadería. "La gente está muy loca", sentenciaba otro vecino.