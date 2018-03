Los lorquinos han pagado 70 millones de euros de más por el servicio de agua en 20 años

Una auditoría propuesta por el Pleno de la corporación municipal de Lorca en noviembre de 2016 por unanimidad de todos los grupos políticos revela irregularidades en la gestión del servicio de agua potable en el municipio entre los años 2012 y 2016, según dio a conocer ayer el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Antonio Meca, quien afirma que al aplicarse las referidas irregularidades a los últimos 20 años los usuarios habrían pagado por encima de los 70 millones de euros de más.

En el informe, según el portavoz de Ciudadanos, se hace referencia a posibles irregularidades e incluso posibles delitos por parte de Aguas de Lorca. Cuestiona, al mismo tiempo, los contratos millonarios que la parte privada de Aguas de Lorca, que vendría facturando a la empresa por servicios que no deben ser facturados. También se dice textualmente que «la empresa Aguas de Lorca no ha respetado los principios de eficacia, eficiencia y economía en los contratos de obras, servicios y suministros, con las empresas vinculadas, al no haberse licitado dichos contratos». Además considera que la compañía «ha tenido desviaciones entre los contratos realizados con sus proveedores y las facturas».

También detecta que «para altas de trabajadores que provienen de empresas vinculadas en el periodo objeto de la auditoría, no se han realizado procesos de selección que garanticen la publicidad y concurrencia», habiéndose detectado asimismo que «hay muchos contratos realizados por la empresa sin un procedimiento de adjudicación, ni con un precio mínimo aproximado».

Meca califica el informe de «demoledor» y asegura que estas irregularidades «vienen a confirmar las denuncias que Ciudadanos ha hecho desde el año 2015». Meca calcula que a lo largo de los últimos 20 años, los lorquinos se podrían haber ahorrado en torno a los 5 millones de euros anuales de haber estado gestionado el servicio de otra manera, y dice que va a seguir trabajando para que ese dinero revierta a los bolsillos de los vecinos.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, afirma que Meca «ha traicionado a la Junta de Portavoces descontextualizando un expediente que todavía está inconcluso», y afirma que «una vez más han demostrado que para Ciudadanos, la política está por delante de la responsabilidad, el compromiso y la lealtad institucional».