El procesado dice que la mujer le acusa de agredirla porque él no le pasó la pensión a su hijo

«Corre a mi casa y saca a Walter, que está abusando de mí». Es lo que dijo, según un vecino, la víctima de la violación que la Fiscalía considera que tuvo lugar en un domicilio de Jumilla el día de Navidad de 2012. Este vecino declaraba ayer como testigo en el juicio que comenzó en la Audiencia Provincial de Murcia, y en el que el acusado, Walter E. C. C., se enfrenta a diez años de cárcel.

El tribunal, presidido por el juez Juan del Olmo, escuchó al citado testigo por videoconferencia. El hombre remarcó que la víctima, sobre las seis de la mañana, «vino corriendo» a su domicilio, ya que «quería que la socorriera».

«Me parece que vino llorando y todo. Decía que tenía un intruso en la casa y que le quería hacer daño», subrayó el testigo.

«Fui a la casa nada más que para sacar al tío», añadió. «Me parece que vino su novio (la pareja de entonces de la víctima, un hombre también citado ayer como testigo, aunque no se presentó), en mi casa estaría unos diez o quince minutos, no estaría más tiempo», resaltó. Asimismo, el testigo señaló que los hijos de la afectada estaban en casa de ésta en el momento de los hechos.

Antes, declaró ante el tribunal el acusado. Él insistió en que las relaciones sexuales fueron consentidas, tras coincidir con la que había sido su pareja en un bar y marcharse a casa de ella. «Nos quitamos la ropa y pasó lo que pasó», aseguró el hombre, que se encuentra en libertad.

Aseveró que no empleó violencia alguna con su ex, con la que tiene un hijo. A la pregunta de si llegó a eyacular, contestó: «No me acuerdo muy bien porque íbamos un poco bebidos los dos». Después, «me quedé un rato allí porque me quedé dormido. Luego bajé y me fui para mi casa».

En cuanto a su ex, «ella estaba en el salón, estaba con una amiga. Yo le dije hasta luego y me fui», manifestó el procesado.

Sobre por qué cree que ella asegura que la violó, Walter E. C. C. espetó: «A lo mejor será porque teníamos problemas con mi hijo, que no le pagaba la pensión. Sería por eso».

El juez Del Olmo dio instrucciones para tratar de localizar tanto a la víctima como a su pareja de entonces, con el fin de que testifiquen en calidad de testigos. Está previsto que la vista continúe hoy.