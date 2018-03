Dice al juez que su ex le acusa de violarla porque no le pasó la pensión a su hijo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia acogió este lunes la apertura del juicio oral de un caso por delito de violación, el cual tuvo lugar en Jumilla en la madrugada del 25 de diciembre de 2012. En el banquillo se sentaba Walter Emilio C. C., sospechoso de agredir sexualmente a su ex. El hombre, pese a estar procesado por violación, está en libertad.

El acusado mantiene sus anteriores declaraciones, donde señala que las relaciones sexuales fueron consentidas y sin violencia. Señala que "iban un poco bebidos" por lo que no recuerda si eyaculó, además añade que en ningún momento "cogió a la víctima de la cabeza para que le realizase una felación".

Tras la supuesta violación, menciona que "me quedé dormido y no recuerdo si me fui a las 6 o a las 7 de la mañana". En anteriores declaraciones comentaba que podía haber dejado el domicilio entre las 7 y las 10 de la mañana, a lo que señala que no lo recuerda con exactitud. Añade, "cuando me fui del piso ella estaba con una amiga". En cuanto a los motivos de por los cuales la víctima podría denunciarle, señala que "puede ser que sea relacionado con nuestros hijos, ya que no les pago la manutención".

Uno de los vecinos de la víctima ha testificado a través de videoconferencia. El testigo ha declarado, tras jurar decir la verdad, que la víctima llegó corriendo a su casa de madrugada, donde le dijo al testigo, "corre a mi casa y saca a Walter que está abusando de mi". Señala que la víctima se encontraba "alterada, nerviosa y con temor".

Ante el interrogatorio por parte de la defensa, el testigo señala que "no vio ningún tipo de agresión, que la víctima estaba sola en la casa a excepción de los hijos" cuando llegó al domicilio de la misma. Añade que "no recuerda bien los hechos ya que ha pasado mucho tiempo", por lo que no sabe con exactitud cuando se fue la víctima, "unos 10 o 20 minutos", ni hacia donde se dirigió tras los hechos, aunque si recuerda que posteriormente llegó el actual novio de la misma.

Tanto la víctima como su pareja en el momento de los hechos, ambos citados para declarar en el juicio oral, no se han presentado en la Audiencia Provincial, por lo que se tratará de localizarles para poder llevar a cabo el interrogatorio correspondiente y el juicio continuará este martes en la Audiencia Provincial de Murcia.