Aprueban nuevos convenios para La Bastida pese al desacuerdo entre el Consistorio y la UAB

No hay acuerdo sobre qué hacer con el pasado. Pese a que la Junta Local de Gobierno de Totana ha acordado suscribir dos convenios este año con el departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para comprometer a esta última a realizar labores de investigación, preservación, difusión y promoción del yacimiento arqueológico de La Bastida, según anunciaban ayer en un comunicado, el Consistorio no consigue ponerse de acuerdo con la UAB para bajar las piezas encontradas en La Bastida hasta la localidad.

El concejal de Yacimientos Arquológicos de Totana, Juan José Cánovas, mostraba ayer las discrepancias que existen incluso en el seno del equipo de Gobierno sobre dónde deberían estar ubicadas estas piezas descubiertas en este emplazamiento, uno de los más importantes de la prehistoria europea. Y es que, según el edil de Ganar Totana-IU, los concejales socialistas, con el alcalde Andrés García a la cabeza, se han alineado con la universidad barcelonesa, que no está de acuerdo en trasladar los objetos encontrados hasta el Centro Tecnológico de Artesanía, ubicado en pleno centro de Totana. «Hay discrepancias en el Gobierno en torno a estas piezas, que llevan almacenadas en La Bastida desde hace cinco años y ningún visitante del yacimiento puede contemplarlas», explica Cánovas, que cree que la Universidad no quiere autorizar el traslado del repertorio arqueológico «para tenerlo controlado».

«Uno de los problemas actuales es que no hay conexión entre Totana y el yacimiento. Los visitantes, cuando terminan de recorrer La Bastida, no bajan a la localidad». En su opinión, que las piezas estuvieran en el pueblo sería un incentivo para el visitante y podría revitalizar el comercio y la hostelería totanera. En el caso del yacimiento de La Almoloya, en Pliego, donde también intervienen los investigadores de la UAB, Cánovas asegura que algunas de las piezas halladas allí se trasladarán hasta Mula: «Su museo tiene la autorización para alojar ese repertorio arqueológico, y al nuestro no pueden venirse».



Control de los bienes

El segundo convenio, al que se ha dado luz verde, contempla, hasta finales de marzo, que la UAB conserve, monitorice, gestione y controle la colección de bienes arqueológicos, «única y exclusivamente en lo que se refiere a los hallazgos realizados en el yacimiento durante las excavaciones realizadas entre los años 2009 y 2013», explica el Consistorio. Para ello, el Ayuntamiento aporta la cantidad de 6.500 euros y autoriza a la UAB a realizar estos trabajos en el yacimiento arqueológico.



Excavación "No podemos autorizar ni mantener nuevos trabajos"

El primer convenio que ha acordado el equipo de Gobierno contempla una ayuda de 130.000 euros a los investigadores de la UAB, en materia de vigilancia, suministro de agua, luz, Internet y limpieza, para que continúen «en la medida de lo posible con las labores de excavación, investigación, restauración, difusión y promoción en el yacimiento». Por su parte, las labores de excavación solo podrán ser autorizadas por la Comunidad. El edil de Yacimientos Arqueológicos subraya que, tras hacer reajustes presupuestarios para conceder las ayudas, el Consistorio no podría sostener económicamente nuevas excavaciones «por las condiciones en las que tendrían que darse y porque no tenemos las competencias para autorizarlas».