Tres hermanos y una ITV

En torno a la nueva instalación hay previsión de que se instalen nuevos negocios que generen más empleos.

Desde el pasado miércoles y hasta el día de hoy, en la pedanía de La Hoya no se habla de otra cosa que de la puesta en marcha de la ITV La Hoya, ubicada en la ampliación del polígono industrial, paraje de Mendiétar-Venta Murcia, entre la carretera nacional 340 y la autovía A-7. Los comentarios van dirigidos, fundamentalmente, hacia quienes han hecho posible un proyecto de tal envergadura. Se trata de los hermanos Marcos, Pedro Ángel y José Martínez Fernández a quienes algunos consideran ya como héroes e incluso, piden para ellos un homenaje y, al ser posible, el nombre de una calle. Y es que, no es para menos, dicen otros, «porque la proeza realizada, es algo a tener muy en cuenta, sobre todo en los tiempos que corren». El equipo humano que hay al frente de EuroInspecciones está encabezado por estos tres hermanos que llevan en sus venas desde que nacieron el mundo empresarial. De hecho han puesto en marcha con anterioridad otros proyectos que también tienen su sede en la pedanía. Se les considera en el pueblo como unos empresarios valientes y modélicos capaces de captar las necesidades del momento. En este caso han sabido aprovechar la ocasión para poner en marcha la primera ITV tras la liberalización del sector. Conscientes de que a partir de ahora se instalarán otras en la región, no por ello han dejado de dar el paso al frente, exponer su dinero y confiar en la suerte que siempre les ha acompañado. Son alrededor de dos millones de euros el dinero expuesto pero con la satisfacción de ofrecer empleo, en principio, a 27 personas que son 27 familias que tienen asegurado su futuro.

El hecho de que la pedanía de La Hoya, una población con algo más de 4.000 habitantes, disponga de un servicio de ITV es un revulsivo muy importante para su futuro social y económico y un paso más que consolida su liderazgo entre las pedanías más dinámicas del amplio término municipal. Prueba de ello es el elevado número de empresas que se aglutinan en torno al polígono industrial de La Hoya y la ampliación en más de 50.000 metros cuadrados que, recientemente se han urbanizado, gracias al también empresario local, Juan Lucas Sánchez.

La puesta en marcha de la ITV La Hoya va a suponer la generación de nuevas empresas en torno a la instalación recientemente inaugurada , algo que se va a ir comprobando poco a poco. De hecho, junto a la ITV ya se ha instalado un taller de venta de neumáticos y existen previsiones de que la ampliación de los citados 50.000 metros cuadrados, pronto sean insuficientes para acoger a las nuevas empresas que se van a instalar. Talleres, bares y empresas relacionadas con el sector de la automoción están a la espera de poder ubicarse en la zona lo que servirá, en suma, para dar vida a un pueblo en el que su principal fuente de riqueza, no obstante, sigue siendo la agricultura y ganadería al que sigue la industria, gracias a promotores y empresarios de la talla de los hermanos Martínez Fernández. Su decisión contribuirá, sin duda, a engrandecer un pueblo con mayúsculas, que sabrá agradecerles la hazaña realizada. El beneficio sobre la implantación del nuevo servicio, no solo favorece a La Hoya, sino también a la zona de influencia dentro de la cual se encuentra situada. Además de las pedanías limítrofes las ventajas se apreciarán asimismo en poblaciones tan importantes, como Puerto Lumbreras, Aguilas, Mazarrón, Totana, Alhama de Murcia o Aledo.



Datos de la nueva sede

El equipo humano de ITV La Hoya está compuesto por 18 inspectores, 5 administrativos, 3 ingenieros y un personal de limpieza. Las instalaciones en las que se han invertido alrededor de dos millones de euros, están construidas sobre una superficie de 1.100 metros cuadrados, aproximádamente, más otros 360 metros cuadrados de oficinas distribuidos a dos alturas. Dispone de maquinaria de última generación, adaptada a la nueva normativa (RD 920/2017) con lectura automatizada de parámetros. La nueva estación dispone de sistemas electrónicos para el intercambio y transmisión de la información de las inspecciones técnicas realizadas y para la recepción de información técnica de los vehículos objeto de inspección. Se está gestionando el pago a través de internet, un servicio que se ofrecerá próximamente a través de la página web www.itvlahoya.es. Dispone de línea de vehículos pesados, universal para ligeros y pesados, para vehículos ligeros con posibilidad de atender motocicletas y ciclomotores y una línea para segunda inspección en la cual se podrán inspeccionar exclusívamente los vehículos que hayan resultado desfavorables en la primera inspección.

El horario de apertura es de 8 a 21 horas de lunes a viernes y de 8 a 14 horas los sábados. La capacidad de la estación es de unas 300 inspecciones al día si bien por las infraestructuras de la estación podrían acometerse más de 100.000 intervenciones anuales entre inspecciones periódicas y no periódicas.

La empresa ofrece la posibilidad de admitir alumnos procedentes de centros educativos con el objetivo de que puedan realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT). En su página web mantienen abierta una sección destinada a recepcionar currículum de personas interesadas en integrarse en la plantilla.

La nueva ITV de La Hoya entró en funcionamiento el pasado 1 de marzo. Al acto de inauguración asistieron varios centenares de personas entre representantes políticos, agentes sociales, empresarios y vecinos que conocieron de cerca los pormenores de un proyecto que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo.Los empresarios obsequiaron con un ágape a todos los asistentes.