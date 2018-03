IU y Cs culpan al PSOE de Abarán del fallido intento para echar al PP

La formación naranja les acusa de "echarles 'porquería' de cara a las elecciones".

La oposición política del Ayuntamiento de Abarán está más dividida que nunca. Los portavoces del PSOE, IU y Ciudadanos han comparecido durante esta semana para, cada uno de ellos, ofrecer su versión de por qué no han podido ponerse de acuerdo para hacerse con el gobierno local y terminar con la hegemonía del PP de los últimos 7 años. Los primeros en salir ante los medios fueros los concejales socialistas, quienes, a través de su portavoz y secretario general, José Ignacio Carrillo, culparon fundamentalmente al grupo de Ciudadanos. Aseguró Carrillo que desde el inicio de las negociaciones «hemos estado recibiendo un 'no' rotundo por parte de Ciudadanos, e incluso, Cs Murcia comunicó que no gastáramos energías en este proceso porque su concejala en Abarán tenía orden de no apoyar este posible cambio de gobierno».

El PSOE asegura que, aun así, «decidimos seguir adelante con las negociaciones porque pensamos que por la mala gestión del PP, lo mejor que le podía pasar a Abarán era un cambio». Pero las versiones que dan tanto IU como Cs son bien distintas. Pablo Rodríguez, concejal de IU, habló de una primera reunión en la que «sí salió un principio de acuerdo para intentar un gobierno alternativo con el compromiso por parte de la concejala de Ciudadanos, Rosa García, de apoyarlo y de no pertenecer a ese gobierno». Sin embargo, y según los ecosocialistas, «ha existido 'desprecio' por parte del PSOE hacia Cs y al edil de UYD (el grupo independiente con otro único concejal y cuyo voto era también necesario para conformar una mayoría absoluta de 9 concejales). Dijo IU que las propuestas «han sido un poco 'rácanas' en relación a estos dos partidos y la realidad es que todos nos necesitamos para desalojar al PP, por eso los socialistas no pueden ir a unas negociaciones con prepotencia y falta de humildad». Para IU, los socialistas «tienen un conflicto interno con Rosa García y lo que quieren es que nosotros entremos en ese conflicto. A nosotros nos acusan de tener un acercamiento con partidos de la derecha, cuando ellos estuvieron 8 años en buena relación con ella, y por nuestra parte no hubo ningún tipo de crítica». La concejala 'naranja' en Abarán, Rosa García, también en rueda de prensa, señaló que el PSOE «jamás ha tenido la intención de gobernar en Abarán. Todo ha sido una jugada para echarnos 'porquería' a los demás de cara a las Elecciones Municipales de 2019. Pero espero que esto les acabe pasando mucha factura», dijo. Desveló que el PSOE solo la llamó dos veces. «una, el día del pleno en el que Izquierdo presentó la dimisión para entregarme 2 folios y decirme lo listo y guapos que eran, y otra, el mismo día del pleno de elección de nuevo alcalde 3 horas antes». Acusó a los socialistas de querer «echar la mierda a los de enfrente, además de los insultos, humillaciones verbales, desprecios, mentiras y paripés que nos han dirigido, además de olvidárseles llamarme a una reunión», aseguró la concejala García.