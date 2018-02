Los daños en el campo por las últimas heladas son de casi 25 millones de euros

c. caballero

El presidente de Coag Cieza, Manuel Martínez, muestra a Jódar los efectos de las heladas. c. caballero

Las variedades más afectadas son las extratempranas de melocotón, albaricoque, paraguayo y nectarina

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jodar, confirmó ayer que Cieza y Calasparra han sido los municipios más afectados por las heladas de los últimos días, que llegan a un 90 por ciento en las variedades extra-tempranas de melocotón, albaricoque, paraguayo y nectarina. En menor medida, y según el consejero, se han visto también afectados otros municipios del Noreste, de la Vega Alta y el Altiplano.

Jódar acudió ayer junto al alcalde de Cieza, Pascual Lucas, a las zonas más afectadas en una visita guiada por los representantes de las organizaciones agrarias Fecoam, Coag y Upa con sus máximos dirigentes comarcales a la cabeza, Santiago Martínez, Manuel Martínez y Antonio Moreno. Según el consejero, «se estiman unas perdidas provisionales que ascienden a unos 25 millones de euros, de los cuales, la mitad se habría concentrado en el municipio de Cieza».

El consejero señaló que el Gobierno regional «ha sabido recuperar de una manera modesta las ayudas a Agroseguro para subvencionar las pólizas reportando un millón de euros, aunque sabemos que debemos seguir aumentando esa cobertura y para el año que viene se contemplarán nuevas primas en los presupuestos regionales».

El alcalde de Cieza, Pascual Lucas, quiso mostrar su solidaridad hacia el sector en estos momentos y pidió al consejero que se tenga en cuenta por parte de la Comunidad la mano de obra que se ha pedido, solicitando que los remanentes de los Consejos Comarcales de Empleo sean empleados en la contratación de más personas en Cieza y Calasparra. Lucas también recordó que algunas explotaciones agrarias «no se han podido defender de la helada con aspersores por la falta de agua existente», y destacó que podrían haberse perdido «miles de puestos de trabajo».

Martínez destacó que «hasta que no sepamos lo que se ha perdido, no podemos contratar a nadie, puesto que es posible que no solo haya pérdidas en flor sino también en 'gorrón' (justo antes de que abran los pétalos)».

Por su parte, para el secretario general de UPA, Antonio Moreno, «es preciso que las ayudas para contratar los seguros retornen a las cifras que habían antes de la gran crisis de 2009».

Aunque lleva helando en el municipio de Cieza y todo el norte de la Región durante las últimas madrugadas, la mayor de las heladas se produjo en la madrugada del pasado sábado, cuando los termómetros rozaron los 6 y los 7 grados bajo cero en las hondonadas. Al respecto, los agricultores consideran «un despropósito» de la AEMET que no tenga en cuenta en sus alertas por frío al municipio de Cieza, al cual encuadra en la misma zona que a Murcia capital «cuando puede haber hasta 10 grados de diferencia».