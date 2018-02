José Miguel Manzanares: "Siento una tremenda responsabilidad porque es el mayor reto de mi vida"

José Miguel Manzanares tiene 46 años de edad y es funcionario del Ayuntamiento de la localidad desde el año 1996. Anteriormente trabajó en el cementerio del municipio. Está casado y tiene dos hijos. Agradece al PP que haya confiado en él para un cargo de tanta responsabilidad.

José Miguel Manzanares (PP) es desde este pasado viernes el nuevo alcalde de Abarán. Sustituye a Jesús Molina Izquierdo, que ha ejercido de máxima autoridad municipal desde hace casi siete años.



¿Cómo recibió la propuesta para ser el nuevo alcalde de Abarán?

Como una gran sorpresa, a la vez que con una tremenda responsabilidad, ya que hasta ahora es el mayor reto de mi vida y lo asumo con el mayor de los respetos. Agradezco en este momento al Partido Popular y a Jesús Molina Izquierdo, como presidente del partido, por haber contado conmigo para formar parte de su lista al Gobierno local de Abarán, ya que sin ellos no hubiera tenido esta gran oportunidad.

¿Y cuáles son las primeras acciones que va a acometer?

Son muchas las acciones que he de afrontar y lo haré con la mayor celeridad, con mucha reflexión y pidiendo el apoyo de todos mis compañeros de la Corporación. Trabajaré de inmediato para no interrumpir la acción de Gobierno, continuaré con los proyectos iniciados y me pondré cuanto antes a disposición de todos mis vecinos.

¿Por qué cree que han apostado por usted?

Simplemente porque soy el siguiente de la lista, supongo, y por diversas circunstancias personales y labores de algunos de mis compañeros.

¿Qué le diría a sus compañeros de grupo?

Desde aquí les doy mis más sinceras gracias, sobre todo por su apoyo y generosidad, por la confianza que han depositado en mí y que yo le devolveré realizando una labor de equipo. Todos juntos somos un gran equipo.

¿Cómo ve el pueblo actualmente?

Nuestro pueblo es grande en capacidades y rico en sus valores humanos. Posee además un innegable patrimonio medioambiental y cultural. Y es lo que pretendo reforzar con mayor intensidad, porque la capacidad de trabajo e ilusión está más que demostrada. La historia del pueblo de Abarán se escribe con la letra del trabajo duro y la superación. Hay muchas necesidades que debemos cubrir, sobre todo en el ámbito de los jóvenes, los mayores, la limpieza, el empleo, la educación, los servicios, etc.

Y a la oposición, ¿qué le pide?

A la oposición le pido, los primeros días, un poco de paciencia, pero sobre todo le ofrezco mi mano y mi trabajo. Los grandes pueblos se gestan con grandes equipos.

¿Ha hablado con López Miras?

Sí, el presidente es nuestro gran apoyo y garante de la ilusión que tenemos por superar adversidades y hacer de Abarán un pueblo de referencia más la Región.

¿Qué le va a trasladar al presidente regional sobre las necesidades del pueblo?

Al presidente le trasladaré el sentir de todo mi equipo una vez que me reúna con él y establezcamos las prioridades y necesidades del mismo. Sus aportaciones son imprescindibles, porque son los conocedores y expertos en sus competencias y materias.

Sin embargo, sin duda, le plantearemos también otros proyectos y necesidades que he ido observando desde mi perspectiva, siempre con el objetivo de hacer cada vez más grande a nuestro pueblo.

Y al sector agrario, ¿qué le traslada tras las últimas heladas?

Me gustaría solidarizarme y mostrar todo mi apoyo y el de todo el Ayuntamiento a todos agricultores afectados por las heladas ocurridas en las noches pasadas. Ya que todos sabemos de la importancia de la agricultura en nuestra comarca y en nuestro pueblo.