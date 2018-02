El PP mantiene la Alcaldía de Abarán tras un Pleno de infarto

La incertidumbre reinó en la sesión plenaria hasta el último minuto.

José Miguel Manzanares, del Partido Popular, es desde anoche el nuevo alcalde de Abarán tras la dimisión del que ha sido regidor durante los últimos 7 años, el también popular Jesús Molina. Manzanares, de 46 años, es funcionario del Ayuntamiento de la localidad desde el año 1996. Anteriormente trabajó en el cementerio del municipio. Está casado y tiene dos hijos.

Tras un Pleno lleno de incertidumbre, la oposición no lograba anoche ponerse de acuerdo para arrebatarle el poder a los populares y Manzanares obtuvo los votos suficientes para que Abarán continúe con un gobierno del PP.

El nuevo regidor dijo en su toma de posesión que lo primero que va a hacer es abordar con su equipo de Gobierno los problemas más importantes que tiene Abarán y consensuar con todos ellos cualquier actuación. En declaraciones a este medio, señaló: «Quiero contar siempre con mis concejales, que trabajemos todos juntos y que los ciudadanos se beneficien de nuestra gestión». Además, tendió la mano a la oposición para «trabajar conjuntamente en aquellos asuntos que la ciudadanía nos requiera».

Manzanares resultó elegido tras ser la lista más votada en las pasadas elecciones, cuando el PP obtuvo 7 concejales de los 17 de los que se compone el Pleno. Todos los demás grupos votaron a su respectivo candidato, lo que hizo imposible una mayoría alternativa.

Hasta escasos minutos antes de la sesión plenaria de ayer, Izquierda Unida, Ciudadanos y UyD mantuvieron una reunión para sumar sus cinco votos. Después, IU lanzó un comunicado en el que solicitó a los grupos de la oposición que votaran en la sesión a su candidato, Francisco Javier Rodríguez, en vista de que el PSOE no había logrado convencer sobre todo a la edil de Cs, Rosa García.

Tras la sesión, Pablo Rodríguez, portavoz de IU, reseñó que, una vez más, «hemos visto a una oposición dividida que no ha sabido ponerse de acuerdo». Según el ecosocialista, «IU ha sido el grupo que más fácil lo ha puesto, porque hicimos una propuesta en la que todos tendríamos responsabilidades. El PSOE no consiguió una mayoría y hemos sido valientes, porque nos hemos sentado los primeros y hemos salido los últimos. Hemos hecho las mejores propuestas y nunca nos hemos levantado de la mesa». Según Rodríguez, «en Abarán no tenemos cultura de pactos y, así, no vamos a desbancar nunca al PP».

El responsable del PSOE, Ignacio Carrillo, explicó que su grupo es la segunda fuerza política y, como tal «es a quien correspondía llevar la iniciativa, pero obtuvimos una respuesta negativa. Desde el primer momento hemos hecho propuestas, y como no gustaron, buscamos que todos los concejales tuvieran responsabilidades de Gobierno, pero tampoco fue vista con buenos ojos». Para el socialista, «no hay responsables, simplemente que no ha habido voluntad de entendimiento».