Denuncian un aumento de las cancelaciones en las citas médicas

La diputada del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional Isabel Casalduero denuncia la cancelación ´sine die´ de citas concertadas con pacientes en el hospital Rafael Méndez de Lorca en varias especialidades, como Dermatología y Reumatología. Las citas que están siendo anuladas, tanto en el Rafael Méndez como en el Santa Rosa de Lima, corresponden a primera consulta de especialistas, según la diputada regional, algo que viene ocurriendo desde hace varias semanas, «sin que los pacientes conozcan el motivo».

Para la diputada socialista, «se trata de una nueva discriminación por parte del Servicio Murciano de Salud del Área III respecto al resto de áreas de la Región, una discriminación a la que nos tienen sometidos desde hace tiempo». Casalduero afirma «que tenemos constancia de la gran cantidad de citas para primera consulta de especialista que están siendo anuladas tanto en el hospital Rafael Méndez, como en Santa Rosa de Lima», añadiendo que «desde administración se están realizando llamadas a los usuarios para decirles que las citas concertadas con varios meses de antelación, quedan anuladas de forma indefinida sin ofrecer ningún otro tipo de explicación».

La misma situación se produce, según Casalduero, «con las personas que tienen citas concertadas para la revisión de distintas patologías o incluso para ser vistas por el especialista sobre pruebas diagnósticas a quienes también se les anulan las citas con el agravante de que tienen que repetir las pruebas diagnósticas ya realizadas». La diputada socialista tiene previsto preguntar al consejero de Salud acerca de las diferencias que existen entre las distintas áreas de salud de la Región a la hora de recibir cita para acudir a los diferentes especialistas.

Por su parte, la directora-gerente del Área III de Salud, Catalina Lorenzo, asegura a esta Redacción que en Reumatología se ha reprogramado ya todo el proceso mientras que en Dermatología el problema radica en que de los tres profesionales que había, solamente queda uno y no hay más en la bolsa de trabajo. Según Lorenzo, «hace ya días que comenzó la reprogramación de citas a los pacientes al haberse cubierto las dos bajas de profesionales que había». Sin embargo, no pasa lo mismo con Dermatología, donde un solo profesional tiene que atender toda la demanda, porque de tres profesionales que se dedicaban a esta labor, solamente queda uno «sin posibilidad de contratar a los que faltan porque no hay», según la directora-gerente del Área III de Salud. En este sentido ha dicho que desde el Servicio Murciano de Salud se sigue buscando la solución. También ha señalado que desde los centros de salud se darán a partir de ahora las citas para poder acudir al traumatólogo.



Reducción de la listas quirúrgicas

Lorenzo destaca también que «a la diputada regional se le ha olvidado decir que la lista de espera quirúrgica en el hospital Rafael Méndez de Lorca, se ha reducido en 30 días durante un año, pasando de 115 a 84 días». A ello está contribuyendo las operaciones quirúrgicas en horario de tarde también, según la directora-gerente.