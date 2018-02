José Ángel Alfonso: "El PP de Molina necesitaba una renovación de caras y de ilusión"

El abogado José Ángel Alfonso (Molina de Segura, 1972) es el nuevo presidente del Partido Popular en Molina y abanderará, «con ganas e ilusión» el proyecto para 'reconstruir' el partido. Señala que la alcaldía no puede ser el objetivo de su proyecto para las próximas elecciones municipales, sino «la consecuencia del trabajo diario», en el que su equipo trabajará en el 'cómo' hacer las cosas. Tras el fin de la 'era Contreras' en el PP molinense, Alfonso reconoce que «el pasado ha sido el que ha sido, ahora hay un presente nuevo y un futuro que está por llegar».



¿Por qué se presentó para liderar el PP de Molina?

Por responsabilidad. Después de haber estado formando parte del Gobierno en su etapa más 'dulce', quizá otra persona hubiese mirado hacia otro lado en estos momentos complicados para el partido en Molina. Mi responsabilidad me hizo darme cuenta de que debía dar este paso por compromiso con el partido, ya que he crecido dentro de él desde que entré en Nuevas Generaciones en 1993 y creía que el proyecto que podía abanderar era necesario.

¿Qué cambios necesitaba el partido?

Necesitaba una renovación, ya no solo de caras, sino también de ilusión. Notamos que, después de perder el Gobierno, a pesar de ser la lista más votada, vimos en los afiliados y votantes una desilusión. La gente se alejó del día a día del partido y era necesario que personas con ganas e ilusión 'abriesen' de nuevo el partido. La gente que, por ejemplo, entra por primera vez en política es muy valiosa, porque no está 'afectada' por el día a día de la política y tiene mucho que aportar.

¿Tiene ya en mente cómo va a ser el proyecto para lograr la Alcaldía?

Con sinceridad, la finalidad no puede ser lograr la Alcaldía. Debe ser la consecuencia de un trabajo diario de estar en la sociedad y de escuchar las demandas de los vecinos. Si hacemos ese trabajo diario para que haya un partido dinámico, ambicioso, y con un gran número de componentes, entonces tendremos opciones de lograr la Alcaldía. Pero hay que empezar por los cimientos de una casa. Si uno está pensando desde el principio en tomar el sol en la parcela de la casa, se está equivocando. Se debe crear una base sólida, motivar al electorado y trabajar.

¿Qué prioridades tiene?

Acercarme a los vecinos, estar cerca de ellos, hacerles partícipes del proyecto del PP, que vean que nuestro proyecto es algo suyo, que el partido está a su disposición, y no al revés, y que se ilusionen, ya que hay que reconocer que en las pasadas elecciones perdimos numerosos concejales y no tuvimos la mayoría para gobernar. Hay que ser justos y críticos, si perdimos concejales es porque algo no se hizo bien. Tendremos que analizarlo.

¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos de la situación de Molina?

La mayor preocupación que tengo es que la gente tenga confianza en el futuro. Me preocupa que no sepan muy bien en qué va a trabajar su hijo, si va a perdurar o si va a haber estabilidad en el municipio.

A poco más de un año para las elecciones, ¿qué mensaje le envía a los molinenses?

Les digo que vamos a analizar las mejores soluciones para los vecinos, así como a explicarles cómo vamos a hacer las cosas. También digo que si no sé cómo hacerlas, tendré que decirlo, porque para decir lo que quiero hacer no necesito estar en un cargo público. Eso lo puede hacer cualquier vecino, que sabe qué es lo que necesita Molina y qué es lo que quiere. En nuestro equipo vamos a averiguar el 'cómo' hacerlo.

¿Es una responsabilidad sustituir a Eduardo Contreras, después de más de dos décadas al frente del PP de Molina?

Es un paso adelante muy importante para mí, ya que no tengo a nadie encima. Se trata de una situación en la que he visto a una persona durante mucho tiempo que ha sido el mayor responsable del PP y del Gobierno de Molina, que iba marcando las directrices y las decisiones del Gobierno, pero ahora yo soy el máximo responsable. Así que siento que tengo una gran responsabilidad. Después de estos años de 'comodidad', ahora me toca a mí abanderar el partido, haciéndolo con decisión y rodeándome de personas que me dan mucha tranquilidad, ya que son los mejores en sus materias.

Siendo abogado de profesión, ¿desde cuándo le interesó la política? (afiliado al PP desde 2003)

Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho empecé a moverme por el claustro y poco a poco me fueron introduciendo en el mundo político. Tenía clara que mi ideología era muy cercana al Partido Popular, y decidí entrar a Nuevas Generaciones. La política me gusta porque es compatible con la abogacía, se tocan temas muy parecidos a los que trato en mi profesión. Más tarde salí elegido como concejal, donde tienes la experiencia inmensa de poner en práctica las ideas que tienes.