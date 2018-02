Ciudadanos y los independientes preparan la llave del gobierno

El futuro político de Abarán es una verdadera incógnita. Hoy el actual regidor, Jesús Molina, presentará su dimisión en un Pleno que ha sido convocado para las siete y media de la tarde y, justo después, a las nueve de la noche, el PSOE ha convocado una reunión con IU, Ciudadanos y los independientes, que tendrá lugar en un local situado junto al Consistorio, con la intención de iniciar las negociaciones que terminen arrebatando el Gobierno a los populares. Necesitan 9 votos, los cuatro socialistas, los tres de IU, y el de los dos únicos concejales de Ciudadanos y UyP. El PP suma 7 ediles, y sí renovaría la alcaldía en caso de que no fructificaran las intenciones de la oposición.

En una reunión de militantes y simpatizantes, Jesús Molina, hizo pública su intención de dimitir en un acto que contó con la asistencia de Miguel Ángel Miralles, coordinador general del PP regional, y Alejandro Zamora, coordinador de Organización. Ambos dirigentes tuvieron que escuchar las palabras de varios de los asistentes, quienes reprocharon «el abandono que el PP regional tiene sometido a los pueblos», y pusieron como ejemplo no sólo a Abarán, sino también a Cieza, donde los populares no han sabido frenar la 'huida' de cuatro de sus ocho ediles a la bancada de concejales no adscritos. Miralles señaló que «en el caso de Abarán tenemos a un alcalde que se va por motivos personales y en Cieza se nos han ido cuatro concejales de nuestras filas, no hay más».

Tanto el PSOE, a través de su secretario general y portavoz ,Ignacio Carrillo, como IU, en boca de su concejal Pablo Rodríguez, han anunciado el inicio de conversaciones y, según los socialistas, tienen cerrada una coalición. Además, el propósito es pedir el voto positivo en el pleno a Cs y UyP, partidos a los que solicitarían apoyos puntuales para sacar adelante los proyectos.

La concejala de Ciudadanos, Rosa García, aseguraba que «yo no me he reunido con nadie a excepción de alguna conversación informal con IU. Con el PSOE no habíamos hablado hasta ayer que nos llamó su secretario general y a pesar de que sabíamos desde el día 10 de enero que el alcalde iba a dimitir».

Por su parte, el edil de UyD, Fernando Martínez, dice que Jesús Molina «es el máximo responsable del caos existente en Abarán. No ha sabido atajar la ruptura que sufre su propio equipo de gobierno y las consecuencias las estamos sufriendo todos los vecinos».