Dimite la concejala de Turismo de Yecla tras un incidente en una discoteca

La concejala de Turismo, Empleo y Formación del Ayuntam,iento de Yecla, Inmaculada García, ha presentado su dimisión tras un incidente que tuvo hace unos día en una discoteca, donde habría discutido con el portero que le negaba la entrada por presuntamente ir ebria.



"Tras conocer los hechos la pasada semana y después de la reunión que he mantenido con ella esta misma mañana, Inmaculada ha entendido que no le quedaba otra salida", ha dicho el alcalde, Marcos Ortuño, quien ha subrayado que "es doloroso tener que tomar este tipo de decisiones pero creo que ella ha acertado. Ser un servidor público conlleva una ejemplaridad en el comportamiento, una disciplina y una entrega que no es fácil de llevar en algunos momentos".

"Sabemos que la situación es muy dura, sé que no hablo de un cargo sino de una persona que tiene familia y amigos a los que afecta mucho esta circunstancia, y por eso la decisión no se ha tomado en caliente. Inmaculada ha tenido un fin de semana para poder meditar su decisión y creo que al final ha hecho lo correcto, después de haber pedido disculpas de manera pública y privada a todos los implicados, a nosotros y a su familia", ha dicho Marcos Ortuño.