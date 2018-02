Denuncian un abuso de los contratos temporales en el campo lorquino

El secretario comarcal del sindicato Comisiones Obreras en el Valle del Guadalentín, Ángel Torregrosa, denuncia que existe «un abuso exagerado de contratos de trabajadores a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT)», señalando que Lorca se ha convertido en la capital de este tipo de empresas. Con respecto a la Región de Murcia ha destacado que hasta noviembre del año pasado, se han formalizado 453.000 contratos de puesta a disposición gestionados por Empresas de Trabajo Temporal, lo que supone un 78% más con respecto a otros años.

De los 7.900 contratos que se formalizaron en Lorca durante el pasado mes de enero, según Torregrosa, 5.762 corresponden al sector agrario mientras que el resto lo son, fundamentalmente, de los sectores de comercio, hostelería e industria. El representante de CC OO destaca que «en enero en Lorca se formalizaron 7.900 contratos, de los que más de 5.700 eran contratos agrícolas y precarios», añadiendo que «de los contratos que se hacen en Lorca, algo más del 4% son indefinidos y más del 95%, además de precarios son eventuales o temporales». CC OO denuncia también que existe un abuso en este tipo de contratación y señalan que «el contrato de las ETT debe ser para aquellas empresas que necesitan contratos eventuales y lo que se está dando en la región y en la zona del Guadalentín, en concreto, es que hay empresas que contratan su plantilla a través de empresas temporales de empleo, evitando de esta forma responsabilidades sociales con los trabajadores porque lo que hacen es un contrato mercantil».

Según Torregrosa, «estos trabajadores no alcanzan la antigüedad en la empresa aunque estén en ella cinco o seis años» y añade que «cuando las empresas no los llaman para trabajar, no cobran el desempleo mientras que los fijos discontinuos, sí lo perciben».

Comisiones Obreras denuncia que hay empresas en las que la totalidad de su plantilla se consigue a través de empresas de trabajo temporal, algo que , según Torregrosa, «es ilegal». En este sentido señaló también que «el tejido productivo no se puede basar en la precariedad de los trabajadores, como ocurre hasta ahora». Según el secretario comarcal del sindicato en el Guadalentín, «los trabajadores de las empresas de trabajo temporal, en su inmensa mayoría, son trabajadores sin derechos laborales». El sindicato va a plantear el problema ante las propias empresas, ante las administraciones y ante la inspección de trabajo para que se tomen medidas.