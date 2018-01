Carlos Salcedo : "La Fiesta de las Cuadrillas no la suspende ni la lluvia"

La Fiesta de las Cuadrillas de Barranda celebra mañana en las calles de la pedanía caravaqueña su 40 aniversario con la actuación de catorce grupos de rondas. La gran novedad de esta edición es un mercadillo artesanal que mostrará los oficios del campo y la huerta.

Barranda celebra mañana el 40 aniversario de su Encuentro de Cuadrillas. ¿Qué se hará para celebrarlo?

Este año tenemos la suerte de celebrar esta efemérides tan especial. Hemos querido echar toda la carne en el asador y será todo un lujo poder contar con 14 cuadrillas de las más representativas que puede haber ahora mismo en el panorama nacional. Siete de ellas son de la Región, dos de Albacete, una de Málaga, una de Ávila, otra de Alicante y este año con gran novedad contaremos con una de Gran Canaria.

Una fiesta que comienza con el Barranda Folk, que esta noche celebra su segundo día.

Hemos vuelto al formato de doble concierto y ayer viernes actuaron 'Zagala', que viene de Madrid, y 'Mayarme', que vienen de Salamanca, y traen una gran calidad musical, además de utilizar instrumentos bastante atípicos

¿Qué novedades traen este año la escuela de Tradición Oral?

Tendremos como cabeza de cartel dentro de las jornadas a Quico Cadaval, un actor y director de cine gallego, que viene a estas jornadas por su capacidad de narración. Se trata de una de las grandes personalidades dentro de la recitación, de hecho los grandes narradores que han pasado por Barranda en los últimos años, lo tenían como referente.

Para completar el amplio programa de actividades habrá un mercado de tradiciones campesinas, ¿en qué consistir á ?

Fue la última incorporación que hicimos en la Fiesta de las Cuadrillas. A nosotros nos gusta llamarlo la cuarta pata, que ha ligado a la perfección con el resto de actividades que se desarrollan durante todo el fin de semana. Los artesanos que pasarán por Barranda han sabido recoger un legado maravilloso. Muchas de las artes que traen a las Cuadrillas ya han desaparecido, apenas quedan artesanos en la comarca que sepan trabajar el esparto o que sepan transformar las plantas aromáticas como se hacía en tiempos de antaño. Todos esos oficios nos lo vamos a encontrar durante el fin de semana.

¿Con qué acto se quedaría?

Para mí es una pregunta muy fácil, como músico que he sido desde los ocho años o que intento ser, porque músicos profesionales no somos, sin duda alguna me quedo con la música en la calle, con ver a la nieta con el abuelo de la mano bailándose unas 'pardicas' o una jota. Con ver cómo la gente disfruta con esta música que viene de hace muchísimos años, pero sobre todo con la alegría y la fiesta que ese día se respira en Barranda.

Estamos ya pendientes del cielo. ¿Respetará el tiempo el Encuentro de Cuadrillas?

El tiempo estará un poco complicado, pero esperamos que por la mañana nos respete, y si no fuera así, en la Fiesta de las Cuadrillas no se suspende nada ni por la lluvia. En el caso de que el tiempo no permita en la calle, se modificará el programa para que la gente pueda seguir disfrutando de las cuadrillas y de la música de raíz.