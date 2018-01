Los tres héroes de Archivel

Los niños Javier López, Arturo Soria y Juan Antonio García, de entre 11 y 13 años, se han convertido en héroes en la pedanía caravaqueña de Archivel tras alertar y conseguir poner a salvo hace unos días a una mujer de 68 años de edad que se encontraba en el interior de su vivienda y no se percató de que la chimenea había comenzado a arder provocando un importante incendio en la casa.

Javi recuerda que estaban jugando en la terraza que está situada en frente de la casa, «cuando nos dimos cuenta de que salía mucho humo de la chimenea», inmediatamente entraron y se percataron de que Carmen Rosa, la mujer que vive sola en la vivienda de tres plantas, y que se encontraba en ese momento en la planta baja, no se había percatado del fuego, por lo que entraron a avisarla y a sacarla.

Arturo asegura que estaban realizando parkour (gimnasia urbana) cuando vieron el fuego y decidieron entrar para ayudar a la mujer, «antes de salir apagamos todos los electrodomésticos y entonces llamamos al 112». Por su parte, Juan Antonio relata cómo Carmen Rosa les dio las gracias a los tres pequeños héroes por su hazaña de aquella noche.

La mujer rescatada manifestó que «estaba sentada cuando ellos entraron y me ayudaron a salir, ya que necesito un andador para poder moverme, gracias a que los chavales entraron si no, no sé qué podía haber pasado aquella noche».

Minutos después Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia sofocaban el incendio declarado en la vivienda situada en la calle Larga en pleno centro de Archivel.

Según explicó el servicio de emergencias, una llamada al Centro de Coordinación indicaba que el fuego se había iniciado en la chimenea y se estaba extendiendo al resto de la vivienda.

La única ocupante, una mujer mayor e impedida, había podido salir gracias a la ayuda de los vecinos. La vivienda afectada se encuentra en la tercera planta del edificio.

Para que los jóvenes estén tan bien preparados como los héroes de Archivel, a lo largo del año, multitud de centros educativos de la Región de Murcia acogen charlas y jornadas para que los alumnos se conciencien, desde edades tempranas, sobre cómo actuar en caso de emergencia. Asimismo los países de la Unión Europea celebran la ´Semana Europea del Teléfono Único de Emergencias 112´ con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de los servicios de emergencia y fomentar conductas de autoprotección que ayuden a salvar vidas.

De igual manera, se persigue también dar a conocer el teléfono 112, así como visibilizar la labor de los trabajadores, al tiempo que se pone de relieve la ventaja de contar con un número único para todas las emergencias para todo el territorio europeo como elemento fundamental de seguridad.