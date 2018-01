Hallan a dos hombres de polizones en el contenedor de un camión en Santomera

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres extranjeros por entrar ilegalmente en España, informan fuentes cercanas.

Ocurría poco antes de las cuatro y media de la madrugada, en el área de Servicio de Santomera, cuando los hombres, de nacionalidad marroquí, fueron localizados ocultos en el contenedor de un camión.

Fueron los propios agentes los que les prestaron los primeros auxilios, para, posteriormente, arrestarles. En apariencia, ambos se encuentran en buen estado de salud.

La Benemérita solicitó que acudieran sanitarios a revisar a los polizones, cuando estos ya estaban en el cuartel. Al lugar se desplazó una ambulancia con personal de servicio de urgencias de Santomera. Atendieron a los extranjeros in situ, confirmaron que no tenían lesiones y no fue necesario llevarlos a un hospital.

De los dos hombres se ha hecho cargo posteriormente la Policía Nacional, Cuerpo que tiene las competencias en inmigración. Previsiblemente, ambos serán trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera.