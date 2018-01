En clase a dos bajo cero

Educación asegura que esta misma semana se licitarán las obras para la instalación de una caldera de gasóleo.

Los padres de los alumnos del colegio de la pedanía de Valentín de Cehegín decidieron que sus hijos no entraran a clase ayer, tras estar todo el invierno sin calefacción. La portavoz del AMPA, Lola Pérez, explicó a esta Redacción que «hemos llegado esta mañana con dos grados bajo cero y hemos decidido que nuestros hijos no entren a clase». El problema comenzó cuando se cambiaron los contadores eléctricos del centro al nuevo formato digital, desde entonces no hay tensión suficiente para el uso de energía diaria que necesita el centro, «si encienden la fotocopiadora tiene que apagar los radiadores, o si quieren usar la pizarra digital», explicó Pérez, quien manifestó que «nos llevan todo el año en palabras que no hemos conseguido que se resuelva el problema, que afecta a nuestros hijos».

Desde el Consistorio se instaló un grupo electrógeno, pero la instalación eléctrica es tan antigua que tampoco permite su uso a la máxima potencia.

Actualmente más de medio centenar de alumnos asisten al colegio de la pedanía que comparte término municipal con Cehegín y Calasparra. Durante la jornada de ayer mantuvieron encuentros tanto en el Ayuntamiento como en la Consejería, donde estuvieron reunidos con la directora general de Centros Educativos, Remedios Lajara, para buscar una solución al problema. Al encuentro también asistió el alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora, y el concejal de Obras y Servicios de la localidad, Ismael Abellán.

Desde la Consejería han explicado que esta misma semana se licitarán las obras para la instalación de una caldera de gasóleo, un proyecto que ha sido elaborado de manera conjunta entre los técnicos del Consistorio y de la propia dirección general de Centros Educativos.



Graves deficiencias

Ciudadanos mantenía un encuentro con los padres en el colegio de Valentín, desde la formación naranja denunciaron graves deficiencias tanto estructurales como en los servicios que el centro ofrece a sus alumnos. El diputado Juan José Molina adelantó que la formación presentará una moción en la Asamblea para que desde la consejería de Educación se emita una evaluación del centro. dependiendo de los datos que arroje dicho informe se instará a la rehabilitación o reconstrucción del colegio de manera urgente e inmediata.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Jerónimo Moya, manifestó que se llevará a Pleno una moción para instar a la consejería a que tome medidas de manera urgentes, «no queremos que suceda otro desastre como el ocurrido en el pabellón».