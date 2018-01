El tercer premio deja más de 11 millones en Yecla

"Lo he visto en directo y me he puesto a gritar, no me lo creía". Alicia Villaescusa, junto a su hermana Alejandra, regenta la administración número 1 de Yecla en la que se ha vendido íntegramente el tercer premio de la Lotería del Niño, correspondiente al número 23282.

Villaescusa ha explicado que "se han vendido 45 series, lo que supone más de 11 millones de euros".

Ambas hermanas son las encargadas ahora de esta administración familiar, pero antes lo fueron sus padres y anteriormente los padres de sus padres. "Llevamos más de 200 años repartiendo suerte", aseguran.

Precisamente en esta administración centenaria del municipio se repartió "el primer Gordo de la Región, allá por 1846". Ahora han vuelto a bendecir los bolsillos de los yeclanos pero con el tercer premio de la Lotería del Niño y "la felicidad no puede ser más grande".

Decenas de vecinos se han acercado a celebrar. Juan Israel Aldano

Las hermanas cuentan que han sido un premio "súper repartido" al que están abonados todo el año y se ha vendido "en restaurantes, pubs, y en ventanilla". "Es felicidad plena para el pueblo", han afirmado.

La administración se sitúa en la calle Alfarería, 8. Los dueños de estos boletos empiezan el año con una cuesta de enero menos empinada ya que cada décimo está premiado con 25.000 euros.