Un perro ataca a una embarazada en Fuente Álamo

Por suerte, quedó en un susto, pero la alarma cundía este jueves por la tarde en la calle Sierra de María de la población de Cuevas del Reyllo, en Fuente Álamo. Los gritos de una joven alertaban a los vecinos: un perro que estaba suelto la había atacado. La joven, además, está embarazada.

Ocurría en el casco urbano de esta localidad del Campo de Cartagena. Un perro que se encontraba suelto por la zona arremetió contra una chica.

Una llamada alertó al 112. Al lugar se desplazó de inmediato una unidad médica de emergencia. Cuando llegaron, los sanitarios encontraron a la joven, de origen magrebí visiblemente nerviosa.

Los profesionales médico comprobaron que el can había herido a la chica en una de sus manos. «Tenía la incisión de los caninos del perro», precisó el alcalde de Fuente Álamo, Antonio Jesús García, que desde el primer momento estuvo pendiente del estado de salud de la vecina.

Los sanitarios atendieron a la chica in situ y no fue necesario trasladarla a un hospital, ni siquiera al centro de salud de la localidad, ya que las lesiones sólo le habían afectado a una mano. Se corroboró que el bebé que espera no corre peligro.

En cuanto al can, un bull terrier, testigos presenciales explicaron que su dueño (que también reside por la zona) lo cogió y lo metió en su casa después del ataque. Cuando abrió la puerta a la Policía Local, aseguró que el perro se le había escapado por accidente.

El hombre, que fue identificado, dijo que el bull terrier tiene cartilla, pero que la titular es su hija y es ella quien tiene esta documentación. Del caso se ha hecho cargo la Benemérita.

Cuando un can ataca a un humano, el animal ha de ser revisado por un veterinario, con el fin de corroborar que está sano. La importancia: comprobar que no hay posibilidad de que le haya pegado algo a la joven.

Desde la Policía reiteraron la importancia de controlar y atar, si es preciso, a los perros en la calle, así como de tener al día todas las vacunas del animal.