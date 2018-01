En pie de guerra por una casa

Los herederos de una vivienda ubicada dentro de los terrenos en los que el Ayuntamiento de Lorca tiene previsto construir, a principios de 2018, el futuro Centro Logístico de la empresa municipal de limpieza, (Limusa), piden encarecidamente al Consistorio que respete dicha edificación de gran valor sentimental para los actuales propietarios.

El futuro Centro Logístico de Limusa se construirá finalmente sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados de terreno ubicados en la diputación de Tercia, en las proximidades del complejo deportivo Felipe VI. De esos 15.000 metros cuadrados, la vivienda en cuestión se encuentra dentro de una parcela de 2.670 metros cuadrados. Aparte, tienen otra parcela de 1.400 metros. Sus propietarios le piden al Ayuntamiento que, al menos, les dejen disfrutar de la propiedad de la vivienda , aunque no sea de primera residencia, por tratarse de una herencia de los padres, cuya madre falleció hace algo más de un mes, en pleno litigio entre el Consistorio y la parte afectada, según explica uno de los familiares.

Dicha familia muestra su extrañeza por el hecho de que el Ayuntamiento estuviera dispuesto a construir inicialmente el citado centro sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados, frente al Huerto de la Rueda y que por la oposición de un grupo de vecinos que reunieron 400 firmas en contra, desistiera en su actitud y haya decidido ejecutar el proyecto con más del doble de metros cuadrados y «encima no sea sensible a respetar 500 metros del conjunto del terreno para que la vivienda siga siendo de la familia que ha presentado al Consistorio un total de 1.722 firmas de apoyo a la iniciativa, algo que no nos cuadra» según declara Antonio García, uno de los afectados.

García ha señalado a esta redacción que el resto de terrenos que han sido expropiados pertenecen a empresas constructoras y recuerda que durante unos 20 años, han pagado recibos de contribución urbana pasando los terrenos a rústicos en el año 2015 «y de esta forma a la hora de indemnizarnos, lo hacen aplicando el valor rústico, muy inferior al urbano», expone. La familia se queja también de que el actual alcalde no los ha recibido, pese a haber insistido en ello.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, el concejal responsable de Empresas Municipales, Juan Francisco Martínez, aclaró a esta redacción que el proceso de expropiación de los terrenos se está llevando a cabo dentro de la más estricta legalidad, «habiendo aumentado, incluso, la cantidad correspondiente a indemnizaciones». De la misma manera, el citado edil afirma que el resto de propietarios afectados han sido expropiados sin ningún tipo de problemas y recuerda que si esta familia en concreto no está de acuerdo, pueden recurrir a los tribunales de Justicia.

Martínez también ha señalado que tiene «constancia en mi teléfono móvil de mensajes de audio con amenazas, calumnias e insultos, tratándome de ladrón y expresados contra mí por uno de los miembros de la familia», cuyo nombre ha preferido no dar a conocer, reservándose en todo caso el derecho de acudir a la justicia, algo que de momento, no tiene previsto hacer.

El concejal de Empresas Municipales recuerda que la familia afectada ha sido ya atendida por el anterior alcalde, Francisco Jódar, y por la concejal de Urbanismo lorquino, Saturnina Martínez.

La partida del futuro Centro Logístico de Limusa tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros. La licitación y adjudicación de las obras están previstas para el primer trimestre de 2018.

Con respecto a la justificación de los 15.000 metros cuadrados de terreno que se van a utilizar, el concejal ha señalado que además del propio centro logístico, en dicho lugar se ubicará también el depósito municipal de vehículos y el lavadero y área administrativa de la empresa. El edil recuerda que se trata de una vivienda que no es de primera residencia.

El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha realizado ya todos los trámites pertinentes para dar luz verde al referido proyecto.