El Ministerio deniega la ayuda para reconstruir el Loli de Gea

El Ministerio de Administraciones Públicas ha denegado al Ayuntamiento de Cehegín la autorización para solicitar un préstamo para hacer frente a la reconstrucción del Pabellón Loli de Gea, afectado gravemente en las nevadas del pasado mes de enero. El alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora, puso de manifiesto ayer que «puede existir una mano negra detrás de todo esto para que no se construya el nuevo pabellón y al final de la legislatura parezca que todo está igual y que no se ha hecho nada».

Asimismo adelantó que recibió un chantaje por parte de la Comunidad Autónoma cuando decidió aprobar, con el voto de calidad del alcalde, los presupuestos para 2018 aprovechando la dimisión del edil popular José Soria. «Recibí una llamada de un responsable político de la Comunidad, que si aprobábamos los presupuestos aprovechando la dimisión de José Soria, la Comunidad no nos ayudaría con la reconstrucción del pabellón», matizando: «La persona que me llamó me dijo que estaba teniendo presiones de sus compañeros de Cehegín». Un hecho que calificó como «gravísimo» y a lo que suma que la Secretaría de Estado tardó tan solo 48 horas en despachar el expediente, «da la sensación que el Ministerio ya tenía la respuesta preparada».

La Comunidad tenía prevista una ayuda para pagar el 50% de la amortización del préstamo siempre y cuando este fuera aprobado. En el mes de agosto la solicitud se llevó a pleno siendo denegada en primer momento ya que los grupos de la oposición estaban de acuerdo con la reconstrucción del pabellón, pero en el mismo lugar en el que estaba ubicado, posteriormente se volvió a introducir la solicitud de préstamo en los presupuestos que fueron aprobados con el voto de calidad del alcalde.

Sobre este asunto, Rocamora puntualizó que existen informes técnicos que no aprueba la reconstrucción del pabellón en el mismo sitio, ya que no cumpliría las actuales Normas Técnicas de la Edificación NTE en materia de evacuación y contra incendios.

El proyecto del Consistorio era consolidar la cubierta de la piscina climatizada, unos trabajos que ya se están llevando a cabo, reconstruir las dependencias anexas del Loli de Gea para espacios administrativos de la Concejalía de Deportes y para las clases deportivas que ofrece dicha concejalía; convirtiendo la parte central del pabellón en una pista deportiva al aire libre que también podría ser utilizada por el colegio anexo Virgen de las Maravillas.